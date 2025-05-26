烏克蘭：俄羅斯出動355架夜襲 開戰以來最大規模無人機攻勢
2025/5/26 17:38（5/26 18:45 更新）
（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯昨天的空襲造成13人死亡後，烏克蘭當局今天表示，俄國連夜朝烏克蘭出動355架無人機，為2022年發動全面入侵以來最大規模的無人機攻勢。
法新社報導，俄國在與烏克蘭大規模換俘期間轟炸烏國，美國總統川普（Donald Trump）稍早罕見批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），稱這位克里姆林宮（Kremlin）主人「徹底瘋了」。
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯出動「355架見證者（Shahed）型無人機」，並發射9枚巡弋飛彈。
空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）向法新社證實，這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭以來，最大規模的無人機攻擊行動。
烏方尚未通報無人機攻擊的死亡人數，僅表示俄國過去24小時的砲擊造成東北部蘇米州（Sumy）1名男性平民死亡。俄軍近幾個月不斷猛攻蘇米州。
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烏克蘭首都基輔（Kyiv）當局表示，基輔市防空警報持續了6個鐘頭。
在烏克蘭西部的赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi），地方當局表示，俄軍無人機毀損18棟住宅大樓。南部敖德薩州（Odesa）首長另表示，當地有1名14歲男孩受傷。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140526
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