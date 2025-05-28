加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄：150架烏克蘭無人機攻擊6州 莫斯科3機場暫停航班

2025/5/28 15:25（5/28 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯當局表示，昨天深夜至今天凌晨共擊退近150架烏克蘭無人機，莫斯科還因為這場大規模攻擊，被迫暫停至少3座機場的航班。

法新社報導，俄羅斯國防部在Telegram發布消息指出，在午夜前的3個小時內，112架烏克蘭無人機在6個州被「摧毀和攔截」。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，另有33架飛往俄羅斯首都莫斯科的無人機被擊落。

俄羅斯軍方幾乎每天都會宣布遭到烏克蘭無人機攻擊，但在如此短時間內如此密集的攻擊倒是少見。

距離邊界數百公里遠的莫斯科並不常成為如此大規模攻擊的目標，但最近幾週，愈來愈多原定降落莫斯科的班機被迫轉降他地。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）表示，已對莫斯科的謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo ）、伏努科沃（Vnukovo）和茹科夫斯基（Zhukovsky）機場實施限制措施。

俄羅斯國防部表示，除莫斯科外，還有59架無人機攻擊西南部的布揚斯克州（Bryansk）。庫斯克（Kursk）、貝爾哥羅德（Belgorod）、圖拉（Tula）、奧勒爾（Oryol）和卡路加（Kaluga）等州，亦遭到無人機襲擊。（譯者：鄭詩韻/譯者：嚴思祺）1140528

最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏克蘭情報局長：戰事結束2至4年內 俄恐再發動戰爭
72
更多編輯台推薦新聞：