烏克蘭情報局長：戰事結束2至4年內 俄恐再發動戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳彥婷基輔26日專電）烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）接受烏通社專訪指出，俄羅斯目前約有8成軍事裝備來自庫存修復後再投入前線，整體設備已明顯老化，但在中國、北韓援助下，可能於對烏戰事結束2至4年內恢復軍力，恐對歐洲再發動戰爭。

針對德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）早前警告俄國有可能進一步攻擊歐洲一事，伊瓦先科在專訪中回應，俄方的目標早已不僅限於烏克蘭，而是意圖擴大對整個前蘇聯地區的控制。他說：「問題不再是會不會，而是何時、從哪裡開始。」

伊瓦先科透露，俄羅斯正在重建列寧格勒（Leningrad，現稱聖彼得堡）軍區，並在當地建立新軍事單位建設，預料打算向柯拉半島（Kola Peninsula）、芬蘭方向進攻。他指俄國無意停火或進入和談，每天仍有1000到1200名新合約兵加入軍隊，正建立新軍區和13個新師級單位。

伊瓦先科強調，烏克蘭正是歐洲的防線，若戰事結束，俄方最快可能在2至4年內恢復軍力，若國際制裁同時解除，重整速度將更快。他呼籲歐洲各國應善用當前時機加強備戰，維護區域安全。

據報導，伊瓦先科指出，俄羅斯雖然每年可自行生產約300萬枚砲彈，但由於缺乏關鍵技術與設備，特別是在電子元件與特種化學領域，軍備生產仍高度依賴中國與北韓。

伊瓦先科透露，中國正向至少20家俄羅斯軍工廠提供火藥、特種化學品與機械設備。2024至2025年間，雙方至少完成5次航太合作與6次特化品運輸。他預估，至2025年初，俄國境內無人機的重要零組件將有多達8成來自中國，相關物資多透過空殼公司，貼上虛假標籤進口俄境。

針對中方對俄軍事支援的具體內容，烏克蘭政府在今年4月點名制裁3間在中國註冊的企業，指控其涉入武器供應行動。據資料顯示，其中Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining為中國國有企業「中復神鷹碳纖維股份有限公司」旗下子公司，專門生產軍用級碳纖材料。

被問到早前總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱有超過155名中國籍人士在俄作戰，伊瓦先科並未排除部分人士可能受北京政府指派，目的為搜集現代戰場情報。他指出，俄中之間持續進行軍事合作，包含軍事情報交流與聯合軍演。目前中國部隊也受邀參加即將於俄羅斯與白俄羅斯境內舉行的聯合演訓活動。

報導指出，在北韓援助方面，伊瓦先科表示，戰爭爆發首年，平壤曾向俄方提供約600萬枚砲彈，目前每年另供應約300萬枚，並交付170毫米M1989型Koksan自走砲及240毫米M1991多管火箭系統，各120台。作為交換，俄羅斯則提供北韓包括火箭、太空與可能涉及核武的技術。

伊瓦先科指出，自今年初烏軍於俄國庫斯克州（Kursk）俘虜北韓士兵後，已確認北韓軍事人員參與作戰，目前仍出現在該地區，其火砲設備也已部署至烏南赫松（Kherson）一帶。

談及俄軍目前戰略與軍事狀況，伊瓦先科指出，俄方依然以掌控盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk） 、扎波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松4州為主要目標，並未出現明顯調整。不過，由於面臨技術、人力與外交壓力，俄方開始營造和平對話的假象，實則爭取時間重整軍力。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

伊瓦先科指出，2024年前3個月，俄羅斯軍事開支已超支50億美元（約新台幣1497億元），對其經濟構成沉重負擔。至今年底，預期將出現資金與人力資源短缺，並波及能源與公共建設等領域。他補充，戰爭初期俄國的國家福利基金約為1500億美元，目前僅剩約380億美元，已出售部分黃金與人民幣儲備。

伊瓦先科進一步分析，俄羅斯總人口約1億4500萬，具備軍事動員潛力者約2500萬人，實際受訓人力約300萬。截至目前為止，俄方已動員約130萬人，另有近百萬人傷亡。這些人力原本多為支撐經濟的勞動人口，將對國內產業造成重大衝擊。（編輯：田瑞華）1140526