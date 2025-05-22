俄國稱擊落105架烏克蘭無人機 莫斯科多座機場停飛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，在俄國各地擊落105架烏克蘭無人機，其中數十架當時正飛向首都莫斯科。根據俄國航空當局，烏克蘭這波無人機攻擊導致莫斯科周邊的航空運輸中斷。

路透社報導，當俄羅斯、烏克蘭、美國和歐洲大國思考如何結束3年多來的俄烏衝突，雙方的無人機戰爭仍持續進行，前線部分關鍵地區的戰鬥也日益激烈。

俄羅斯國防部指出，從午夜到今天清晨，在俄國各地擊落105架無人機，其中35架是在莫斯科州（Moscow）擊落。俄方昨天也稱打下300多架烏克蘭無人機。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）談到，多架無人機在飛往莫斯科途中被擊落。莫斯科及其周邊地區約有2100萬人口。

根據俄羅斯國防部，俄國部隊正在前線關鍵地點推進；親俄戰爭部落客提到，俄軍已經突破烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）和康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）間的防線。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間視訊演說中談到，波克羅夫斯克附近發生最激烈的前線戰鬥，但未提及俄軍有任何進展。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法新社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）指出，莫斯科多座機場今天暫停航班作業。

俄羅斯聯邦航空運輸局在通訊軟體Telegram表示，莫斯科主要國際機場「謝瑞米提耶佛機場」（Sheremetyevo Airport）及伏努科夫（Vnukovo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）及茹科夫斯基（Zhukovsky）等其他機場的班機暫時停飛。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140522

羅夫 美國務卿盧比歐稱烏克蘭需犧牲土地換和平 俄持續收復庫斯克