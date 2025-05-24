加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄羅斯烏克蘭大規模換俘未完 俄空襲基輔釀15傷

2025/5/24 18:55（5/24 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：FRANCE 24 English

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭的大規模換俘行動尚未結束，俄國今天凌晨卻以大量無人機和飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，造成至少15人受傷。

法新社報導，烏克蘭空軍發布聲明表示，俄羅斯昨天深夜發射了14枚彈道飛彈並出動250架攻擊型無人機，其中6枚飛彈和245架無人機被擊落，這波攻擊主要目標是基輔。

數名法新社記者昨天夜裡聽見多起爆炸聲。基輔市官員其後通報，首都數個地區發生火災或有殘骸掉落。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據警方說法，除了基輔市有15人受傷，外圍的基輔州也有2人受傷。此外烏克蘭官員說，在東部的哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）也共有5名平民死於俄羅斯空襲。

俄烏兩國先前同意交換1000名戰俘，昨天進行首階段行動，各自釋放了390人，含270名軍人和120名平民。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140524

#空襲
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔市
#基輔州
延伸閱讀
記者在現場／烏俄千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生俄烏大規模換囚首批各390人 數天內將持續放人俄國稱擊落105架烏克蘭無人機 莫斯科多座機場停飛
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
基輔市長稱俄無人機飛彈攻擊引發火災 至少8傷
14
更多編輯台推薦新聞：