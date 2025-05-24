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基輔市長稱俄無人機飛彈攻擊引發火災 至少8傷

2025/5/24 11:10
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，俄羅斯今天凌晨以無人機和飛彈攻擊基輔，引發火災，市區多處散落碎片，造成至少8人受傷。

路透社目擊者看到並聽到一波又一波的無人機飛過基輔上空，一連串爆炸撼動整座城市。

克里契科表示，兩名居民需要住院治療，且防空部隊已出動。

克里契科說，一架無人機的碎片砸中第聶伯河（Dnipro River）西岸索洛米揚卡區（Solomynskyi）一棟公寓大樓頂層。這個地區還有一棟非住宅大樓發生火災。

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基輔軍事管理局局長特卡欽科（Timur Tkachenko）表示，第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一棟公寓大樓的兩層也起火燃燒。

官員還通報基輔北部郊區奧伯隆（Obolon）有火警，同一區的購物中心有碎片掉落。他們表示，無人機碎片落在其他一些相距較遠的街區。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140524

克里契科
基輔市長：烏克蘭恐得「暫時」割讓領土換取和平基輔遭飛彈攻擊至少21傷 多處傳碎片掉落與火災
特卡欽科
烏克蘭稱俄軍無人機夜襲基輔 釀11傷、住宅起火
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