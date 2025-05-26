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俄羅斯對烏克蘭發動最大空襲 川普罕見譴責蒲亭、考慮加強制裁

2025/5/26 09:15（5/26 09:41 更新）
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2月13日莫斯科街頭擺放日報販售，頭條是俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普通話的新聞。（路透社）
2月13日莫斯科街頭擺放日報販售，頭條是俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普通話的新聞。（路透社）
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（中央社紐澤西州摩里斯鎮25日綜合外電報導）美國總統川普今天罕見譴責俄羅斯總統蒲亭，說「很不高興」俄方對烏克蘭發動破紀錄數量的無人機攻擊，造成13人喪生。川普還說要考慮加強制裁俄羅斯的力道。

綜合法新社與路透社報導，川普在紐澤西州摩里斯鎮（Morristown）停機坪回答媒體提問時表示，他「絕對」在考慮加強制裁俄羅斯的力道。

俄羅斯夜間出動367架無人機與飛彈攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）等地，造成13人死亡，數十人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體表示：「如果不對俄羅斯領導階層施加真正強大的壓力，這種暴行就無法停止。」

川普過去曾表對蒲亭（Vladimir Putin）表達欽佩之意，但在俄烏休戰協議毫無進展之下，川普近幾週來日益惱怒莫斯科當局的談判立場。

川普今天登上總統座機空軍一號（Air Force One）返回華府前，在摩里斯鎮停機坪表示：「我很不高興蒲亭的所作所為。他殺了很多人，我不知道蒲亭究竟是怎麼一回事。」

「我認識他很久，和他一直相處甚佳，但他向好幾個城市發射火箭並殺人，我一點也不喜歡。」

川普的說法與國務卿盧比歐（Marc Rubio）本週稍早在國會的證詞互相矛盾。盧比歐當時表示，川普認為，「就目前而言，如果開始威脅發動制裁措施，俄羅斯人就會停止談判」。

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川普與蒲亭19日進行2個小時的通話，隨後川普表示莫斯科與基輔將「立即開始停火談判」。

美俄通話後，蒲亭並未承諾暫停他3年來全面入侵烏克蘭的行動，僅含糊提議說將動手起草「備忘錄」，概述莫斯科在和平的各項要求。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140526

#俄羅斯
#烏克蘭
#川普外交
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