克里姆林宮：俄烏簽和平停火備忘錄沒有最後期限
2025/5/20 09:26
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯媒體引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天早上發布的言論報導，稱俄羅斯與烏克蘭制定和平暨停火備忘錄統一文本的程序將很複雜，因此無法訂定期限。
官媒俄羅斯新聞社（RIA）報導，培斯科夫說：「沒有最後期限，也無法訂出最後期限。顯然大家都想盡快做到，但當然，魔鬼就藏在細節裡。」
培斯科夫說：「草案將由俄羅斯和烏克蘭雙方制定，再交換這些草案文件，然後透過複雜聯繫來制定單一文本。」
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美國總統川普本月19日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），以及歐盟、法國、義大利、德國和芬蘭等國領袖通話，試圖為打了3年的俄烏戰爭推動和平進程。
川普在通話後表示，俄羅斯和烏克蘭將立即展開停火協商。蒲亭也稱俄羅斯「準備與烏方就未來可能和平協議的備忘錄合作」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140520
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