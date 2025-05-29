俄羅斯提議6月2日續和談 烏克蘭籲先交停火草案勿拖延

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（中央社記者陳彥婷基輔29日專電）俄羅斯外交部長拉夫羅夫昨天表示，俄方願與真誠致力和平的一方合作，建議於6月2日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭舉行新一輪談判；烏克蘭國防部長烏梅洛夫對此回應，俄方應先提交已多次拖延的「和平與停火備忘錄」，確保會面具備實質意義。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日透過聲明指出，「我們希望所有真心尋求和平，而非僅止於空談的參與者，都能支持在伊斯坦堡進行新一輪俄烏會談。」

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尚未公開回應。不過曾率烏方代表團參與談判的烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）透過社群媒體表示，俄方多次拖延提交「和平與停火備忘錄」，應先在4天內，即俄方建議會面日期前，遞交草案供烏方評估，以確保會面具備實質意義。

烏梅洛夫指出，烏方已將初步草案交予俄方代表團團長，俄方亦已接收文件。他並提到，在美國前總統川普（Donald Trump）與部分歐洲領袖對澤倫斯基施壓後，俄方才通知基輔方面文件初稿已完成，但至今尚未正式交付。

他重申，烏方不排斥與俄方會面，惟強調須有備忘錄作為基礎，方能邁向結束戰事、推動和平。烏梅洛夫呼籲俄方履行承諾、停止拖延，並避免讓會談淪為破壞和平的手段。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已致電俄羅斯外長拉夫羅夫，轉達川普的立場，強調唯有以實質內容與誠信為基礎展開對話，才是結束戰事的唯一可行途徑。

根據路透社報導，3名不具名的俄方消息人士透露，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已列出停火條件，包括要求西方國家以書面形式承諾不再推動北約東擴，並取消大部分對俄制裁。

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基輔與莫斯科本月16日在伊斯坦堡舉行會談，這是自2022年戰事爆發以來，雙方再度重啟高層對話。雙方並在會中達成釋放各自1000名戰俘的協議。

蒲亭其後於19日表示，俄方願在「和平與停火備忘錄」框架下與烏方合作，備忘錄內容包括未來和平協議的基本原則、可能達成的時程規劃，以及在條件成熟下，實施一段期間停火的可能性。（編輯：陳慧萍）1140529