加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普禁哈佛招國際生 外交部：暫未影響台生續與美協調
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判1/142
首頁 / 國際

俄烏第2輪和談登場 烏擬採取必要舉措實現和平

2025/6/2 20:28（6/2 20:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄烏兩國代表2日開始在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪談判。（路透社）
俄烏兩國代表2日開始在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪談判。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）俄烏兩國代表今天開始在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪談判，烏克蘭事前表示，準備要在和談中採取「必要舉措」以實現和平。雙方將就如何結束這場持續3年的戰爭交換計畫。

法新社報導，烏克蘭外交部在社群媒體上寫道：「烏克蘭及俄羅斯代表團於土耳其方面在場的情況下，在伊斯坦堡開始會談。」

來自會場內部的影片顯示，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）於開場時，向相對而坐的談判人員致詞。

這場戰爭是二戰結束以來，歐洲規模最大的衝突。

在美國總統川普推動下，莫斯科與基輔啟動直接談判，這是自俄烏戰爭初期以來首見，但雙方在達成協議方面尚未取得重大進展。

今天這場會談前夕，烏克蘭在俄羅斯國土上執行了其最大膽和最成功的攻擊行動之一，他們在前線後方數千公里處、深入俄國境內的地點擊中了數十架停放在空軍基地的戰略轟炸機。

上個月在伊斯坦堡（Istanbul）舉行的首輪會談，雙方達成一次大規模換俘協議，但未能促成停火。自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，雙方仍在激烈交戰中。

第2輪會談原定當地時間下午1時（台灣時間下午6時）在伊斯坦堡博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）岸邊的徹拉安宮（Ciragan Palace）開始，這座鄂圖曼帝國皇宮如今已改建為五星級豪華飯店。土耳其外交部長費丹擔任調解人。

在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北大西洋公約組織（NATO）成員國峰會上表示：「我們準備好要採取必要舉措，以實現和平。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談判小組的一名消息人士呼籲俄羅斯，勿再重複過去的強硬要求，應該展現「靈活性」。

這名人士對記者說：「如果他們願意向前邁進，而不是重提老掉牙的最後通牒，那麼今天可能會有好消息，甚至是重大消息。」（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140602

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#北大西洋公約組織
#外交部
延伸閱讀
俄版珍珠港事變 烏克蘭無人機縱深襲俄再掀震撼烏克蘭無人機奇襲俄西伯利亞 跨數千里「木馬屠城」如何辦到？路透：蒲亭停火條件要北約書面承諾停止東擴記者在現場／烏俄千人換俘計畫 獲釋者激動擁抱家人感恩重生
俄烏戰爭
歐菲將展開防務對話 歐盟重申反對中國片面改變現狀烏克蘭版木馬屠城 無人機藏棚屋頂運入俄境襲41架戰機[影]
費丹
烏未承諾6/2出席和談 要求俄先提交和平備忘錄土耳其外長訪莫斯科 與蒲亭商討俄烏和談
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
路透：蒲亭停火條件要北約書面承諾停止東擴
37
更多編輯台推薦新聞：