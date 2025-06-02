俄版珍珠港事變 烏克蘭無人機縱深襲俄再掀震撼

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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，包含西伯利亞與遠東在內5個州裡多座軍用機場，遭基輔策畫的無人機協同攻擊。這起猶如「珍珠港事變俄國版」再次彰顯無人機帶來戰爭新型態的轉變。

烏襲俄基地橫跨歐亞 開戰3年多來首見

俄方遇襲機場分別位於北部莫曼斯克州（Murmansk）、中部的伊文諾弗（Ivanovo）與利珊（Ryazan）州、西伯利亞的伊爾庫次克（Irkutsk）州以及遠東的阿穆爾（Amur）州。俄國新聞網「今日俄羅斯」（RT）指出，這是俄烏戰爭3年多來基輔首次鎖定位於西伯利亞、遠東的俄方設施進行打擊。

烏克蘭媒體指出，遇襲的俄軍機場駐有Tu-95、Tu-22等戰略轟炸機，以及A-50預警機等重要作戰軍機。俄國國防部未證實，也未披露遇襲機場所駐紮軍機種類。

美國Axios新聞網引述烏方官員指出，他們事先並未知會川普政府這項襲擊；一名美方官員也對媒體表示，川普政府事前未接獲任何關於這場攻擊的通報。

烏方官員告訴Axios，代號「蜘蛛網行動」（Spider's Web）的這場襲擊是烏克蘭安全局所為，策劃一年半之久，由烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）操刀。

烏克蘭總統澤倫斯基在社媒平台X表示，烏國情報特工在俄羅斯聯邦安全局（FSB）眼皮底下成功潛伏並運作數月，寫道「我們在俄國境內行動的『辦公室』，就設在某一個FSB的地區總部隔壁」。

烏成功滲透 在俄眼皮底下策劃、執行

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯位於西伯利亞伊爾庫次克州一處基地，當地距烏克蘭超過4000公里。（中央社製圖）

烏克蘭特工從停在俄國空軍基地附近卡車升空共117架FPV無人機，據報遭擊中的軍機約40架，大多為戰略轟炸機；澤倫斯基稱俄軍34%的戰略轟炸機被擊中。

華爾街日報指出，情報單位先將小型4軸無人機運入俄國，接著將用來藏匿無人機的木製容器也運進當地。發起行動時，這些容器被放上卡車並以遠端方式開啟箱蓋，讓無人機群飛出尋找目標。軍事專家表示，這代表俄國遭滲透嚴重，且大後方在戰爭進入第4個年頭卻依然鬆懈。

俄國國防部稱烏克蘭的行動為恐怖攻擊。在無人機襲擊前，俄國西部與烏克蘭相鄰的庫斯克（Kursk）、布揚斯克（Bryansk）兩州，各有一座橋梁爆炸崩塌，一列貨運與一列客運火車出軌導致7死、至少76人受傷。地方官員表示當時列車上有388名乘客。

俄烏雙方代表預訂6月2日在伊斯坦堡談判。儘管這場行動對烏克蘭是一大激勵，但前線戰況仍十分激烈。俄軍正展開新一輪夏季攻勢，重點擺在烏克蘭東南部及東北邊境的蘇米（Sumy）地區。

損失數十架對俄國核武部隊和侵烏至關重要的長程軍機，將嚴重削弱俄軍實力。據烏克蘭情報官員表示，受損飛機中的Tu-95M或Tu-22M3轟炸機，俄國已停產。

據倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）的數據庫Military Balance+顯示，遇襲前俄國擁有54架Tu-22M3與58架Tu-95M，但外界不清楚究竟有多少架還能執行任務。在俄國，老舊機型長年被保留並經常拆零件供其他同型機使用。首飛於1950年代的Tu-95，採用的是螺旋槳而非噴射發動機。

華盛頓郵報指出，在俄國官員與官方媒體評論這起襲擊前，在俄國頗具影響力的社群Z community（許多成員為支持戰爭的部落客、軍事記者）將此事形容為「俄國版珍珠港事變」。

舊有軍事力量與思維

戰爭中重要性被顛覆擁有17.4萬訂閱者的俄國軍事部落客艾里耶辛（Roman Alekhin）在通訊平台Telegram寫道：「我們希望俄方的回應能如當年美國對珍珠港遇襲的反應一樣，甚至更加嚴厲。」

俄國分析師帕列塔耶夫（Sergey Poletaev）認為，二戰末期，納粹德國也曾寄望於V-2火箭。由於當時盟軍難以攔截，德軍發射數百枚V-2雖有震懾效果，但根本無法扭轉德軍在戰場的頹勢，烏克蘭的無人機襲擊也將是如此。

華郵專欄作家、外交關係協會（CFR）高級研究員布特（Max Boot）認為，這場行動揭櫫一個讓世界上每位將軍都夜不能寐的難題－若烏克蘭人能將無人機悄悄部署到距離俄國主要空軍基地如此之近，那要如何預防中國人對美國空軍基地、北韓人對南韓空軍基地比照辦理。

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他認為，如同珍珠港事變不構成對美軍決定性打擊，烏克蘭這次動也無法決定性打擊俄軍。但1941年珍珠港事變標誌著曾主導海戰的戰鬥艦過時、航艦主宰海戰時代的來臨，這回烏克蘭無人機攻擊可能也代表一個進入無人機時代新的戰爭型態。

布特指出，如今各國軍隊必須考慮廉價、無處不在的無人機所帶來的空中威脅，這類無人機可以輕鬆改裝用於軍事用途，對反無人機系統進行大量投資勢在必行。（譯者：陳亦偉）1140602