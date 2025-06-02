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烏奇襲俄基地動員117架無人機 澤倫斯基：3年戰爭最遠距任務

2025/6/2 09:43（6/2 09:47 更新）
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烏克蘭無人機襲擊俄羅斯位於西伯利亞伊爾庫次克州一處基地，當地距烏克蘭超過4000公里。（中央社製圖）
烏克蘭無人機襲擊俄羅斯位於西伯利亞伊爾庫次克州一處基地，當地距烏克蘭超過4000公里。（中央社製圖）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭今天出動大批無人機襲擊俄羅斯空軍基地，深入俄國境內數千公里。烏克蘭總統澤倫斯基盛讚成果輝煌，並表示這是戰爭3年多以來「距離最遠的作戰任務」。

法新社報導，這項代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動由澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）親自督導。

烏克蘭稱，他們襲擊的4座空軍基地位置距離俄烏邊境達數千公里遠，讓俄國折損了價值達70億美元的飛機。

澤倫斯基盛讚這次行動取得「輝煌」成果。

澤倫斯基在社群平台X說，這次行動籌畫時間超過1年半。他同時表示，「我們在俄羅斯領土上的行動『辦公室』，就坐落在他們其中一個地區的（俄羅斯）聯邦安全局（FSB）總部旁邊。」

他發布聲明指出：「這次行動共出動117架無人機，並有同等數量的無人機操作員參與。」他並補充說：「基地內34%的戰略巡弋飛彈載具遭到襲擊。」

烏克蘭襲擊過後後，與俄羅斯國防部關係密切的俄國部落客賴巴（Rybar）說這是一次「非常沉重的打擊」，並指出俄羅斯情報部門犯下「嚴重錯誤」。

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而這次襲擊行動對烏克蘭來說，具有相當的象徵意義，特別是俄烏預定本週在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行新一輪談判。

烏克蘭前總統、目前為反對派的波洛申科（Petro Poroshenko）說，會談即將登場之際，對烏克蘭來說「沒有比這個更好的論據」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140602

#俄羅斯
#烏克蘭
#國防部
#澤倫斯基
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