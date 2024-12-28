加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 國際

烏克蘭空襲俄羅斯奧勒爾州 稱摧毀無人機庫存點

2024/12/28 21:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，烏國部隊近日空襲俄羅斯奧勒爾州（Oryol）的「見證者」（Shahed）自殺式無人機庫存及維修據點，這重挫了俄國出動大規模無人機襲擊烏克蘭的戰力。

路透社報導，烏克蘭參謀總部於通訊軟體Telegram發布聲明說，烏國空軍在本月26日發動這場空襲。

聲明指出，這場空襲摧毀了見證者自殺式無人機的庫存和維修據點，此據點有數道混凝土建築結構的保護。

烏克蘭參謀總部的聲明提到，這項行動重挫俄軍出動無人機攻擊烏克蘭民用基礎設施的戰力。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已持續逾34個月，期間俄軍經常向烏克蘭發動飛彈及無人機攻勢。

過去數個月，莫斯科當局幾乎每天出動大量無人機襲擊烏克蘭，試圖破壞基礎設施並削弱防空系統，好讓烏克蘭難以擊落俄國飛彈。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131228

#俄軍
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#無人機
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
113
更多編輯台推薦新聞：