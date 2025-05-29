加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判
首頁 / 國際

路透：蒲亭停火條件要北約書面承諾停止東擴

2025/5/29 12:17（5/29 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科/華盛頓28日綜合外電報導）3名知悉談判情況的俄羅斯消息人士透露，俄國總統蒲亭提出結束烏克蘭戰爭的條件，包括要求西方領袖書面承諾停止北約東擴，並解除對俄羅斯的部分制裁。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）上週與美國總統川普通話2個多小時後表示，他同意與烏克蘭合作一份備忘錄，建立起和平協議的基本架構，包括停火時間表。俄方表示目前正在草擬俄版的備忘錄，但無法估算需要多長時間才能完成。

基輔和歐洲各國政府指控莫斯科當局是在拖時間給俄軍在烏東推進。

一名了解克里姆林宮高層想法的俄國匿名消息人士表示：「蒲亭願意實現和平，但並非不惜一切代價。」

3名俄方消息人士指出，蒲亭希望西方強權做出「書面」保證，美國主導的北大西洋公約組織（NATO）不向東擴張，這相當於正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦以及其他前蘇聯加盟共和國加入北約的可能性。

3名消息人士還說，俄羅斯也要求烏克蘭保持中立、西方解除部分制裁、解決俄羅斯主權資產在西方被凍結的問題，並確保烏克蘭境內俄語人口的權益受到保護。

其中1名消息人士說，蒲亭若發現無法按照自己的條件達成和平協議，就將尋求軍事勝利，向烏克蘭和歐洲國家表明「來日的和平只會更加痛苦」。

克里姆林宮未對路透社的置評要求做出回應。蒲亭與俄國官員一再表示，任何和平協議都必須解決衝突的「根本原因」；俄方指的是北約擴張與西方對烏克蘭的支持。

基輔則一再強調，俄羅斯不應對烏克蘭加入北約擁有否決權。烏克蘭表示，他們需要西方提供強有力的安全保障，以嚇阻俄羅斯未來再次發動攻擊。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時，敦促莫斯科與烏克蘭進行「真誠」的談判。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，盧比歐重申川普的立場，呼籲俄羅斯「與烏克蘭進行具建設性且真誠的對話，這是結束這場戰爭的唯一途徑」。

俄羅斯外交部說，拉夫羅夫今天與盧比歐通話時，討論了準備與烏克蘭舉行新一輪直接會談的「具體建議」。

俄羅斯外交部在聲明中指出，拉夫羅夫向盧比歐說明俄美總統一週前通話時達成協議的執行情況，「以及俄方為在伊斯坦堡（Istanbul）舉行的下一輪俄烏直接會談所準備的具體建議」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

拉夫羅夫稍早表示，俄方建議下一輪談判於6月2日在伊斯坦堡舉行，以期達成一項可持續的和平解決方案。

俄國外交部稍後也在Telegram發布聲明說，拉夫羅夫也與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通話，就解決烏克蘭衝突的努力「交換意見」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140529

延伸閱讀
俄羅斯提議6月2日續和談 烏克蘭籲先交停火草案勿拖延回顧》俄烏會談未達成停火 烏克蘭爭取西方盟友對俄施壓克里姆林宮：俄烏簽和平停火備忘錄沒有最後期限
蒲亭
俄大規模空襲烏 川普：2週內可知蒲亭是否敷衍美國澤倫斯基稱俄在蘇米前線集結5萬兵力 拋三方峰會遭拒
拉夫羅夫
俄烏首次和談將登場 澤倫斯基批俄派空殼代表團金磚國家外長無聯合聲明 主席國批貿易保護主義
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
14
更多編輯台推薦新聞：