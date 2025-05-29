路透：蒲亭停火條件要北約書面承諾停止東擴

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（中央社莫斯科/華盛頓28日綜合外電報導）3名知悉談判情況的俄羅斯消息人士透露，俄國總統蒲亭提出結束烏克蘭戰爭的條件，包括要求西方領袖書面承諾停止北約東擴，並解除對俄羅斯的部分制裁。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）上週與美國總統川普通話2個多小時後表示，他同意與烏克蘭合作一份備忘錄，建立起和平協議的基本架構，包括停火時間表。俄方表示目前正在草擬俄版的備忘錄，但無法估算需要多長時間才能完成。

基輔和歐洲各國政府指控莫斯科當局是在拖時間給俄軍在烏東推進。

一名了解克里姆林宮高層想法的俄國匿名消息人士表示：「蒲亭願意實現和平，但並非不惜一切代價。」

3名俄方消息人士指出，蒲亭希望西方強權做出「書面」保證，美國主導的北大西洋公約組織（NATO）不向東擴張，這相當於正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦以及其他前蘇聯加盟共和國加入北約的可能性。

3名消息人士還說，俄羅斯也要求烏克蘭保持中立、西方解除部分制裁、解決俄羅斯主權資產在西方被凍結的問題，並確保烏克蘭境內俄語人口的權益受到保護。

其中1名消息人士說，蒲亭若發現無法按照自己的條件達成和平協議，就將尋求軍事勝利，向烏克蘭和歐洲國家表明「來日的和平只會更加痛苦」。

克里姆林宮未對路透社的置評要求做出回應。蒲亭與俄國官員一再表示，任何和平協議都必須解決衝突的「根本原因」；俄方指的是北約擴張與西方對烏克蘭的支持。

基輔則一再強調，俄羅斯不應對烏克蘭加入北約擁有否決權。烏克蘭表示，他們需要西方提供強有力的安全保障，以嚇阻俄羅斯未來再次發動攻擊。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時，敦促莫斯科與烏克蘭進行「真誠」的談判。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，盧比歐重申川普的立場，呼籲俄羅斯「與烏克蘭進行具建設性且真誠的對話，這是結束這場戰爭的唯一途徑」。

俄羅斯外交部說，拉夫羅夫今天與盧比歐通話時，討論了準備與烏克蘭舉行新一輪直接會談的「具體建議」。

俄羅斯外交部在聲明中指出，拉夫羅夫向盧比歐說明俄美總統一週前通話時達成協議的執行情況，「以及俄方為在伊斯坦堡（Istanbul）舉行的下一輪俄烏直接會談所準備的具體建議」。

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拉夫羅夫稍早表示，俄方建議下一輪談判於6月2日在伊斯坦堡舉行，以期達成一項可持續的和平解決方案。

俄國外交部稍後也在Telegram發布聲明說，拉夫羅夫也與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通話，就解決烏克蘭衝突的努力「交換意見」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140529