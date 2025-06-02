俄烏第2輪和談落幕 僅持續一個多小時

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（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）根據俄羅斯國營媒體和烏克蘭總統澤倫斯基的說法，最新一輪俄烏直接和平談判已於今天結束，僅持續了一個多小時。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）說，新的換俘行動正在籌備中。

這是俄烏兩週多以來在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的第2輪談判。在週末發生一連串令人震驚的攻擊之後，對於談判能取得任何重大進展，以結束持續3年的俄烏戰爭，各界已不抱太大希望。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140602