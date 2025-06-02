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俄烏第2輪和談落幕 僅持續一個多小時

2025/6/2 21:59（6/2 22:27 更新）
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俄羅斯與烏克蘭第2輪和平談判在土耳其展開，時間僅持續1個多小時。（路透社）
俄羅斯與烏克蘭第2輪和平談判在土耳其展開，時間僅持續1個多小時。（路透社）
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（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）根據俄羅斯國營媒體和烏克蘭總統澤倫斯基的說法，最新一輪俄烏直接和平談判已於今天結束，僅持續了一個多小時。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）說，新的換俘行動正在籌備中。

這是俄烏兩週多以來在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的第2輪談判。在週末發生一連串令人震驚的攻擊之後，對於談判能取得任何重大進展，以結束持續3年的俄烏戰爭，各界已不抱太大希望。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140602

#俄烏戰爭
影片來源：FRANCE 24 English
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