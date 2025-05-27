德國總理稱西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告此舉很危險

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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國總理梅爾茨今天表示，德國與烏克蘭的其他主要西方支持者已經取消援助基輔的武器射程限制，以協助其抵禦俄羅斯攻擊。

法新社報導，俄羅斯回應警告，此舉將與達成和平協議「相悖」。

本月初上任的梅爾茨（Friedrich Merz）也矢言，「我們將竭盡全力繼續支持烏克蘭，包括軍事支持」，並與其他支持者密切協調。

他在內容廣泛的電視訪問中表示：「無論是英國、法國、我們還是美國，運送給烏克蘭的武器已不再受到射程限制。」

「這意味烏克蘭現在可以自衛，例如，攻擊俄羅斯的軍事陣地…除了極少數例外，烏克蘭直到最近才這樣做。現在可以這樣做了。」

美國前總統拜登2024年11月決定授權烏克蘭使用遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄羅斯境內目標。

英國媒體當時報導，同年11月，烏克蘭在獲得倫敦批准後，首次向俄羅斯發射英國提供的「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈。

向烏克蘭提供Scalp飛彈的法國當時重申，攻擊俄羅斯境內的軍事目標是一種選擇。

梅爾茨發表上述言論後，克里姆林宮今天表示，西方國家取消向烏克蘭交付武器的射程限制很「危險」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯記者尤納舍夫（Alexander Yunashev）：「如果確實做出了這些決定，就與我們尋求政治（和平）解決的願望完全相悖…如果真的做了這些決定，那會相當危險。」

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中左翼的蕭茲（Olaf Scholz）領導的上屆德國政府力挺基輔，但不願向其運送遠程金牛座（Taurus）飛彈，擔心此舉將加劇與俄羅斯這個核武大國的緊張關係。

梅爾茨曾表示，他贊成向烏克蘭交付金牛座飛彈，但他今天並未透露德國現在是否會這樣做，或他指的是其他武器系統。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140527

圖為金牛座巡弋飛彈。（路透社）