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俄對烏發動最大空襲 德國：基輔盟友須堅決以對

2025/5/26 05:56（5/26 06:53 更新）
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（中央社柏林25日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動創紀錄數量的無人機攻擊，造成13人死亡。德國今天表示，基輔盟友「必須堅決反應」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天告訴德國第一電視台（ARD）：「我們對此無法接受。」

法新社報導，瓦德福還說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）踐踏人權，這是一種侮辱，也是對美國總統川普（Donald Trump）的冒犯。川普曾力圖讓蒲亭坐上談判桌。

瓦德福指出，烏克蘭的最新情勢顯示，「蒲亭不想要和平，他想繼續戰爭，我們不應讓他得逞」。

「因為這樣的理由，我們將在歐洲層面上，批准進一步的制裁。」

歐洲聯盟20日已正式通過對俄羅斯的第17輪制裁，鎖定屬於俄國「影子艦隊」的油輪。

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瓦德福表示，新制裁「將對俄羅斯經濟帶來嚴重後果，能源領域將受到影響，其他產業亦然」、「這將會從財政上讓俄羅斯陷入麻煩」。

他說：「我們還伸著手，烏克蘭願意談判，蒲亭應該上談判桌。」（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140526

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