紅場閱兵展示作戰無人機 蒲亭號召民眾支持攻烏

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台今天指出，俄國首次於首都莫斯科的紅場（Red Square）閱兵儀式中，展示俄軍在烏克蘭戰爭出動的作戰無人機。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和其他20多位國家領導人在莫斯科紅場觀禮，看著各種裝載在車輛上的俄製無人機以及其他軍事裝備，通過偌大的廣場。

俄羅斯國營電視台在實況轉播時提到，這些無人機在所謂的「對烏克蘭特別軍事行動」中被廣泛且有效地運用。

這次慶祝蘇聯及其盟邦戰勝納粹德國80週年的閱兵儀式上，展出無人機包括柳葉刀（Lancet）、海鷹-10（Orlan-10）和海鷹-30（Orlan-30）等機型。

海鷹無人機被廣泛運用在偵察及目標定位任務，柳葉刀無人機則用於打擊和偵察任務，據報曾摧毀許多烏克蘭軍事裝備，其中包括戰車和軍機。

蒲亭今天在莫斯科紅場的盛大閱兵儀式中，講述著蘇聯擊敗納粹德國的勝利，並號召民眾支持俄軍在烏克蘭的軍事行動。

克里姆林宮利用這場紀念第二次世界大戰勝利80週年的閱兵儀式，來激發國內愛國主義情緒，並對外展示軍力。

習近平在內的20多個國家政要出席紅場閱兵，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來舉行的第4次閱兵。

閱兵觀禮台上，蒲亭坐在習近平身旁，他也跟二戰老兵握手。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，蒲亭經常把現在的俄軍和蘇聯時期對抗納粹的官兵相提並論。

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蒲亭說道：「俄羅斯過去是、將來也仍會是納粹主義、排俄情緒、反猶主義的不可戰勝屏障。」

基輔當局則駁斥蒲亭聲稱發動攻勢是為了將烏克蘭「去納粹化」，並指出這個說法「令人無法理解」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140509