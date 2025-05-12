烏克蘭軍火產值3年增35倍 正研發成群無人機協調攻擊

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（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）歐盟國防執委今天在一場國防產業論壇指出，烏克蘭軍火產值3年內從10億歐元成長到350億歐元，此等快速現代化值得歐盟學習。烏克蘭官員則分享各項軍用無人機的突破，並投入「下一個大趨勢」，即成群無人機協調攻擊。

第2屆「歐洲聯盟-烏克蘭國防產業論壇」12日在歐盟總部布魯塞爾舉行，雙方宣布設立聯合任務小組，使歐盟與烏克蘭的軍工業更朝技術面整合。

烏克蘭戰略產業部長斯梅塔寧（Herman Smetanin）致詞表示，目前烏克蘭軍隊使用的武器有40%是在烏境生產，2024年軍火產值從前一年的200億歐元成長到350億歐元（約新台幣1.2兆元）。

接著致詞的歐盟執行委員會（European Commission）國防執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）補充，2022年烏克蘭的軍工產值僅有10億歐元，因此35倍是大爆炸式（Bigbang）的成長。

庫比柳斯指出歐盟國家可向烏克蘭學習之處，包括比歐盟少一半的低成本製造、彈性活躍的創新能力、快速現代化且能製造特殊武器的能力等。他舉75年前第2次世界大戰的勝利為例，「獲勝的不只是軍隊，還有軍工廠」。

他也提到上周赴烏克蘭參訪時，見證無人機和人工智慧（AI）技術在戰場上的驚人運用。庫比柳斯舉出烏克蘭的戰爭統計數據，烏軍用無人機擊中了80%以上的前線目標，前線兩側的無人機形成了一個10公里寬的「死亡谷」，即便有現代戰車，也無法在其內移動分毫。

庫比柳斯說，「這就是現代戰爭的樣子。在我們所有人中，只有烏克蘭人才有這種經歷」。他強調當今之世，有兩支強大的軍事力量具有經過實戰測試打一場現代無人機戰爭的能力，一支無人機軍隊正在保衛烏克蘭和歐洲，另一支屬於侵略者的無人機軍隊，則正在準備侵略北大西洋公約組織（NATO）成員國。

他直言歐盟比烏克蘭更需要進行雙方的軍火產業整合，歐盟需要向烏克蘭學習如何建立無人機生產、營運的基礎設施，並在發生侵略的情況下能夠立即加快無人機生產，並具有持續且緊急更新的能力，以免敵人開始學習如何干擾或攔截無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）也在論壇表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭將會以「第一次世界無人機戰爭」的方式結束。

他指出，目前烏克蘭製造的無人武器系統已能涵蓋陸、海、空，並要求相關業者在所有型號的無人系統中使用AI，包括已經為空襲無人機提供了AI驅動的自動瞄準解決方案，而「下一個大趨勢（next big thing）是成群無人機的協調攻擊能力」。

卡梅辛還說，「我們實際上重新發明了傳統戰爭。在我們有迫擊炮地雷的地方，我們現在有迫擊炮無人機或『第一人稱視角』（FPV）無人機；在有炮兵系統的地方，我們有炮兵無人機；（除了）有導彈，我們也有火箭無人機。即便在防空領域，我們也在重塑傳統方法，並擁有防空無人機」。

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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前表示，歐盟對烏克蘭的軍事協助「必須從援助的邏輯，轉向國防產業整合的邏輯」。

庫比柳斯也在前述發言提到，許多歐盟的大型軍火製造商如萊茵金屬（Rheinmetall）、泰雷斯（Thales）集團等，也已在烏克蘭境內直接投資生產，促進雙方軍工業整合。（編輯：韋樞）1140512