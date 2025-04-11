英國挪威投入192億 助攻烏克蘭無人機和軍備修護產業

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國國防部今天表示，英國與挪威將共同投入4億5000萬英鎊（約新台幣192億元），由英國和烏克蘭進行產業合作，加速生產無人機抵禦俄羅斯侵略，並將強化烏克蘭維修保養北約規格軍備的能力，以及對烏供應雷達系統和反戰車地雷。

英國與德國今天將在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議，預計有50國與會。自俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭以來，UDCG會議一向由美國擔任主席國，但今天已是繼今年2月後，英國再度主持會議。

1月下旬就任的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾出席2月的UDCG會議，但有美國和歐洲國家官員透露，他今天至多將視訊與會。

英國國防部表示，4億5000萬英鎊計畫預算中，有3億5000萬英鎊來自英國政府創紀錄的45億英鎊年度軍援烏克蘭預算，挪威則透過「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）提供資金。旨在協助烏克蘭加速取得軍備的IFU由英國國防部管理。

根據規劃，來自英國的資金中，有1億6000萬英鎊將用於英、烏企業合作，在烏克蘭境內維修養護英國供應的軍備。

英國國防部指出，規劃生產的無人機包括靈活度極高的第一人稱視角（FPV）攻擊型先進無人機。英烏供應鏈合作不僅同時有助英國和烏克蘭經濟，也讓英國企業有機會從烏克蘭的實戰經驗汲取寶貴教訓、提升英國本身的產業實力。

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英國國防大臣希利（John Healey）今天將與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）共同主持UDCG會議。他預計告訴與會各國代表，今年對烏克蘭而言是關鍵一年；UDCG的工作攸關烏克蘭能否取得最有利地位，包括協助烏克蘭強化戰力，以利向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）加強施壓，迫使他盡快結束駭人戰爭。

同樣是在布魯塞爾北約總部，希利昨天與法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）共同主持支援烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議，約有30國與會。聯盟目標為在俄、烏達成某種形式的「停火」協議後，各國以對烏派兵、供應軍備、支援後勤、或協助強化烏軍實力等方式，確保協議不被破壞、嚇阻俄羅斯。（編輯：田瑞華）1140411