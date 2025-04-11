英日首相通話 英相感謝日本支持援烏志願者聯盟

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國首相施凱爾10日與日本首相石破茂通話，雙方除了討論美國政府關稅政策對全球貿易造成的衝擊，也觸及雙方在安全防衛和科技領域的合作。施凱爾並感謝日本支持軍援烏克蘭的國際「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）。

首相府一名發言人表示，施凱爾（Keir Starmer）和石破茂均同意，貿易戰對任何人都沒有好處。面對美國總統川普（Donald Trump）「變化多端」的關稅和貿易政策，英國政府多次強調避免躁進、避免動輒威脅反制的重要性。

不過，與石破茂通話時，施凱爾重申近日他與其他國家領導人通話時一再強調的，當前局勢更加凸顯支持自由貿易的國家密切合作、共同致力減少貿易壁壘的重要性。除了理念相近國家的雙邊合作，像「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）這類促進自由貿易的多邊機制，如今更顯重要，也顯示有許多不同方法可促進經濟成長。英、日皆為CPTPP成員。

施凱爾另與石破茂談及英、日與義大利的三方「全球空戰計畫」（GCAP）。該計畫一大重點是共同研發、生產第6代匿蹤戰機。

值得一提的是，施凱爾特別感謝石破茂對「志願者聯盟」的支持。由英、法主導的「志願者聯盟」目標為在俄、烏達成某種形式的「停火」協議後，各國以對烏派兵、供應軍備、支援後勤、或協助強化烏軍實力等方式，確保協議不被破壞、嚇阻俄羅斯。聯盟成員以歐洲國家和大英國協成員國為主，不包含美國。

日本低調參與「志願者聯盟」事務，但施凱爾3月中旬曾公開點名日本，提到日本對聯盟的支持（backing）。日本也是施凱爾目前唯一曾公開指出支持「志願者聯盟」的東亞國家。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）9日在東京與石破茂會談，雙方會後發表聯合聲明。

聲明指出，歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全相互關聯，強大的北約對日本有利，而日本與北約持續合作將同時有助這兩個區域的安全與韌性。

日本是北約在印太區域的4個正式夥伴之一，雙方近年日益密切合作，去年2月北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）卡沃里（Christopher Cavoli）更首度訪問日本。根據本月9日的聯合聲明，日本海上自衛隊去年8月曾在地中海與北約聯合操演。

呂特在訪問東京期間表示，歡迎日本持續透過北約機制向烏克蘭供應非殺傷性的裝備。他並肯定日本有意參與北約的烏克蘭安全援助暨訓練司令部（NSATU）業務。

北約去年7月在華府峰會期間達成設立NSATU的共識，以廣泛整合北約成員國與夥伴國對烏克蘭的安全防衛支援。

NSATU位於德國，在北約東翼國家境內設有3個後勤樞紐。領導NSATU的3星上將直屬於北約歐洲盟軍最高司令。烏克蘭也派員參與NSATU運作。

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回應日本有意參與NSATU業務，俄羅斯外交部10日警告，日本直接或間接向烏克蘭供應軍備、或者協助訓練烏方作戰人員，俄方將一律解讀為日方敵意行為、必以嚴厲措施回應。俄方並揚言不惜針對日方利益最敏感之處發動重大打擊。

英國是NSATU核心成員之一。英國國防部今天表示，英國負責管理NSATU信託基金，將加速為烏克蘭採購軍備、提供後勤支援。（編輯：陳慧萍）1140411