51國北約援烏克蘭會議 新增7700億軍援破紀錄

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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）德、英國防部長今天共同主持烏克蘭防務小組會議，會後宣布對烏克蘭軍援再增加破紀錄的210億歐元（約新台幣7713億元），美國防長赫格塞斯透過視訊參與。由美國主持該小組的慣例在總統川普就任後改變。

北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部今天舉行烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議，共51國與會，成員包括所有北約成員32國、歐盟和北約的印太四國夥伴日本、韓國、澳洲及紐西蘭。

英國國防大臣希利（John Healey）在會後記者會上宣布，小組成員今天承諾再提供烏克蘭合計210億歐元的軍事援助，是歷來宣布加碼的最高額，包括英國今年便將提供45億英鎊（約新台幣1909億元）軍援。

他表示，今天是俄羅斯拒絕美國總統川普（Donald Trump）的俄烏和平方案屆滿1月，證明俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）口說和平卻持續攻擊烏克蘭。

希利指出，1至3月俄國平均每天發動100架無人機攻擊，已超過傳統砲火，「根據我們的計算，現在70%至80%的戰場傷亡是由無人機造成的」，突顯烏克蘭防務小組在此時開會的重要性。

希利在上午會前向媒體表示，今年將是俄烏戰爭關鍵的一年，所有對烏克蘭的軍援將確保烏國今日的安全和未來的持久和平，「我們提供烏克蘭實力，助其達到和平」。

在場媒體關切美國的參與度，希利為美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）緩頰表示，視訊或實體參與不是重點，就他所知赫格塞斯剛從全球各地連續出訪返美，所以是行程考量，「最重要的是他參加了（這次會議）…未來美國的參與和支持，我們拭目以待」。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）則回應，「美國新政府告訴我們，他們會在歐洲、在烏克蘭旁邊，但他們將聚焦亞太」，強調美國仍參與防務小組，提供烏克蘭安全協助並領導和平倡議。

烏梅洛夫表示，烏克蘭支持川普的和平倡議，所以目前可說是責任分擔，美國領導和平，歐洲領導軍援。

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川普上任後，烏克蘭防務小組會議在今年2月改由希利主持，德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，今天德國首度與英國共同主持的意義，在於表明對歐洲的安全負起責任。

他指出，德國國會已同意在2029年前提供逾110億歐元（約新台幣4033億元）的軍援，強調「和平之窗只會在我們能向俄國展現烏克蘭能夠持續作戰下開啟」。（編輯：唐聲揚）1140411