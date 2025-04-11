哈利王子無預警訪烏克蘭 探望戰爭受害者

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國哈利王子發言人表示，哈利王子今天在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）慰問戰爭受害者，他是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，第2位訪問烏克蘭的英國王室成員。

綜合路透社和法新社報導，哈利王子（Prince Harry）今天到利維夫市的骨科診所「超人中心」（Superhumans Center），此診所為受傷軍人和平民提供照護與復健服務。

「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）成員也隨行。這個慈善基金會是哈利2014年為受傷或患病的現役和退伍軍人創辦，並且為他們主辦國際性運動會。

哈利王子曾在英國陸軍服役10年，且兩度派赴阿富汗。

發言人說，哈利王子會見了「超人中心」的醫務人員和患者，以及烏克蘭退伍軍人事務部長卡爾梅科娃（Natalia Kalmykova）。

哈利王子（左）會見超人中心的醫務人員。（路透社）

哈利王子（圖）慰問戰爭受害者。（路透社）

哈利王子2020年辭去王室職務，目前與妻子梅根（Meghan）及兩個孩子住在美國加州。他本週曾到倫敦為自己在英國的維安待遇改變一事出庭。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140411