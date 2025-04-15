川普：俄烏爆發戰爭 澤倫斯基和拜登都要負責

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普今天再度試圖把俄羅斯全面入侵烏克蘭一事怪罪到烏國總統澤倫斯基頭上，指控澤倫斯基要對「數百萬人」喪生負起責任。

法新社報導，繼6星期前在白宮橢圓形辦公室與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不歡而散，川普今天說，俄烏2022年2月爆發戰爭這件事，澤倫斯基、下令揮軍侵烏的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），以及時任美國總統拜登都應負起責任。

共和黨籍的川普告訴媒體，「因為這3個人，數百萬的人丟掉性命」。他說：「這麼說吧，蒲亭第一，其次是拜登，他根本不知道自己在做什麼；然後是澤倫斯基。」

英國廣播公司（BBC）報導，俄烏戰爭爆發以來，各方死傷人數估計達數十萬，而非「數百萬」。

川普接著加強火力攻擊澤倫斯基，對這位烏克蘭總統在試著維持國防、力抗俄羅斯的作為無動於衷，說：「他總是想著購買飛彈的事。」

「當你發動戰爭，你必須知道你能贏得這場戰爭。」川普說：「你不會對一個比你強大20倍的國家發動戰爭，然後希望別人給你飛彈。」

美俄今年2月18日繞過烏克蘭在沙烏地雙邊會談，震驚全世界，此後川普和澤倫斯基之間的關係就日趨緊繃。

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且在兩人2月28日在白宮爆發口角之前，川普就一再採用莫斯科說法，將俄烏戰事歸咎於基輔當局，並直指澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」。

澤倫斯基試圖修復關係，包括上週派遣代表團前往華府，就川普提出的一項礦產協議進行討論；這項協議能讓美國優先取得烏克蘭的自然資源。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140415