綠委成立台烏國會議員友好協會 盼促進2國交流

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委陳冠廷發起台灣與烏克蘭國會議員友好協會，今天舉行成立大會，期盼促進兩國交流。陳冠廷說明，烏克蘭的狀況日益嚴峻也是世界議題，跨黨派立委參與友好協會，在利益與價值上與歐洲、烏克蘭站在一起。

立法院台灣與烏克蘭國會議員友好協會今天舉行成立大會，民進黨立委陳冠廷、王美惠、王定宇、莊瑞雄、羅美玲、張雅琳、范雲、王義川等人，以及立法院副秘書長張裕榮、外交部次長吳志中、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）等人到場祝賀。

陳冠廷致詞提到，烏克蘭的狀況日益嚴峻且是世界議題，在烏克蘭最需要幫助的時候，台灣不能閃躲，這也與台灣的價值及利益是一致的。

陳冠廷說明，面對中國、俄羅斯、北韓等極權國家在資源上的全面性協調，這代表未來面對衝突時，不是單一的點，而德國情報首長曾說俄羅斯是風暴、中國是氣候變遷，如果無法面對風暴，該如何面對氣候變遷。面臨風暴時，倘若不集體安全合作、不進行資源整合，而是選擇依附強權，將無法對付中國與俄國。

吳志中則提到，台灣將持續與歐洲理念相近的友好盟國共同合作，支持烏克蘭的重建，期盼台烏兩國繼續透過國會、城市外交或其他多元管道，深化合作。

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吳志中強調，台灣願意繼續以各種方式貢獻世界和平，並捍衛民主自由，也強烈反對強權透過武力來改變世界秩序、反對強權以武力侵略其他國家。

烏克蘭國會議員克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi）等烏克蘭國會議員，透過影片祝賀友好協會的成立，並指這將持續深化台灣與烏克蘭的關係，象徵台灣是烏克蘭的真正盟友，感謝台灣不分黨派的協助，民主國家要團結起來。（編輯：張若瑤）1140421