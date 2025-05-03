國軍海巡無人機1 / 國軍無人機運用 專家指各單位通聯與圖資整合是重點

國軍無人機運用 專家指各單位通聯與圖資整合是重點

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無人機在俄烏戰場發揮以小擊大效果，國軍將無人機列為建軍重點，面對未來將擁有上千架各類型無人機，專家認為，各單位間通聯與圖資整合是重點，為營造台海「地獄場景」也應增購更多自殺無人機。

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（中央社記者吳書緯、游凱翔3日電）國軍持續引進各型無人機，但該如何訓練與戰場運用引發關注。軍方人士指出，未來各軍種會比照「陸軍無人機訓練中心」模式進行無人機訓練；專家提醒，操作無人機的單位和其他部隊間的通聯以及圖資整合是否順暢，將是國軍運用無人機的重點。

無人機在俄烏戰場發揮外界未曾想過的「以小擊大」戰場效果，讓世界各國重新思考無人機的部署類型與戰場運用，國軍近幾年也從傳統的偵搜無人機思維，進一步轉為研發並引進攻擊型無人機，新式武器該如何有效運用引發外界關注。

目前陸軍已於今年1月17日正式成立「陸軍無人機訓練中心」，整合各型無人機的教育、訓練、測考與研發等機制，副總統蕭美琴同日也在國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將等人陪同下，前往訓練中心勗勉，並視導無人機偵攻小組作戰演練。

至於海軍的無人機運用專責單位為海軍海上戰術偵搜大隊，以及海軍陸戰隊亦編有無人機單位，空軍目前尚無專責無人機運用單位，國軍已接裝的劍翔無人機則是由空軍防空暨飛彈指揮部使用。

針對訓練層面，軍方人士以陸軍為例說明，未來其他軍種擬比照「陸軍無人機訓練中心」，成立類似訓練中心，並依各軍種無人機運用屬性進行訓練，且區分不同班隊規劃實施複訓等作為。

運用方面，軍方人士指出，重點將放在強化「衛星導控」及「備援」等作為，確保在複雜多變戰場下，無人機能有效排除並克服各式干擾，以利遂行相關戰術任務。

關於戰場戰術運用，國防院副研究員舒孝煌表示，國軍地面部隊對無人機的編制仍處「摸索」情況，小型無人機可編制在班、排、連，供班長、排長與連長運用指揮，以利即時得知戰場資訊或直接進行攻擊；但是中、大型無人機因需要多人操作，且航程遠超過目視距離，該如何編制與運用都考驗決策者智慧。

舒孝煌解釋，陸軍目前已引進海馬士多管火箭系統（HIMARS），單是火箭彈的射程就超過40公里，倘若無人機編制在砲兵營內作為前進觀測使用，砲兵營是否有能力操作並維護無人機，且透過無人機所獲得的情資，是否有能力與其他友軍單位分享。

舒孝煌說，如果是編成新單位以專責操作無人機，屆時專責單位能否「即時」將戰場情況傳遞給砲兵營運用，這些都是國軍地面部隊在獲得無人機時，亟需先釐清的關鍵。

退役上校、前參謀本部飛彈指揮部計畫處長周宇平表示，中、大型無人機雖然滯空時間長、偵測能力強，但整體而言，目前在運用技術上仍有不足之處。

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周宇平指出，陸軍目前的戰情回報仍多仰賴語音系統進行各級回報，即便無人機偵查到敵軍動態並回傳圖資，但是操作無人機的部隊，卻可能出現沒有相對應的通訊頻寬、甚至可能受到干擾等情況；如何將無人機所偵蒐的影像等情資，回傳到作戰區供各級指揮所同步整合運用，絕對是必要課題。

周宇平強調，國軍未來的無人機發展，需要各部隊進行整合，不然各部隊各自使用無人機，情資和攻擊目標沒有統合，反而變成資源重複投資；他認為，改善通訊鏈路與頻寬，勢必是比投注資源在開發更新型、或採購更多無人機之前，需要提前建設的項目。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140503

圖為中科院研製的偵蒐型-戰術近程無人機。（中央社檔案照片）