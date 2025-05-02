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英國導入「暴風之罩」 首度以無人系統執行電子作戰

2025/5/2 22:04（5/2 22:26 更新）
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英國2日啟用自產先進無人系統「暴風之罩」。（圖取自英國皇家空軍網頁raf.mod.uk）
英國2日啟用自產先進無人系統「暴風之罩」。（圖取自英國皇家空軍網頁raf.mod.uk）
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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國今天啟用自產先進無人系統「暴風之罩」（StormShroud），將與第4至第5代戰機「颱風」（Typhoon）、F-35搭配，以創新戰術干擾敵方雷達、允許英方在不被偵測的情況下打擊目標，提升戰機存活率和致命力。這是英國空軍在高階電子作戰（EW）採用無人機首例。

「暴風之罩」由總部位於葡萄牙、在英國設有子公司的Tekever在英國生產。英國國防部表示，「暴風之罩」大量參考烏克蘭戰爭經驗，且講求可快速自工廠投入前線的實戰運用。「暴風之罩」使用的平台是Tekever AR3，它的實戰效能已在烏克蘭獲得驗證。在「暴風之罩」，Tekever AR3搭載高科技訊號干擾器BriteStorm，可實施長程雷達干擾，並釋放大量用於欺敵的虛假目標。

據烏方估計，為抵抗俄羅斯非法侵略，在烏方對俄方造成的人員傷亡之中，目前有高達75%可歸功於無人系統。不過，至今持續參與軍備籌獲工作的一名前烏克蘭高階官員近日在倫敦一場座談會指出，無人系統能享有如此高比例的「戰功」，部分是因為烏克蘭的砲彈供應仍趕不上需求。

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英國空軍去年3月發布「自主協作平台（Autonomous Collaborative Platform, ACP）戰略」，「暴風之罩」是空軍規劃導入的一系列ACP首發。英國軍方推動巧妙結合無人系統及由飛行員駕駛的戰機，以運用科技與創新力，優化戰力、對人力作最佳運用、降低飛行員風險。

根據Tekever官網，Tekever AR3具垂直起降（VTOL）功能，但此功能可移除，以增加行動彈性。移除VTOL後，系統飛行耐力可由8小時提高至16小時。Tekever AR3靈活、可靠、操作成本低，適合商用及執行情、監、偵與目標搜獲（ISTAR）等軍事任務。（編輯：田瑞華）1140502

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