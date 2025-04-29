加拿大總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰[影]

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（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大總理卡尼領導的自由黨今天贏得聯邦大選，將繼續執政。卡尼今天矢言將在美國總統川普發起的貿易戰中擊敗美國，並稱加美兩國自二戰以來建立的互利體制「已經終結」。

法新社報導，川普（Donald Trump）的關稅舉措及吞併威脅已成為加國選戰焦點議題。選前卡尼（Mark Carney）承諾，如今美國對自由貿易抱持敵視態度，在被美國徹底顛覆的世界裡，他將開闢1條「新的前進道路」。

卡尼表示：「我們已從美國背叛的震驚中重新振作，但我們應該永不忘記這個教訓。」他今年稍早踏入政壇前，曾任加拿大和英國中央銀行總裁。

卡尼還說：「我們將贏得這場貿易戰，並打造七大工業國集團（G7）中最強大的經濟體。」

美聯社報導，卡尼在渥太華發表勝選演說時強調，面對華府威脅，加拿大務必團結應對。他也指出，加美自二戰以來所建立的互利體制已經終結。

「川普總統試圖擊潰我們，好讓美國能掌控我們，這種情況永遠不會發生。但我們也得認清現實，我們的世界已經徹底改變。」

卡尼領導的自由黨（Liberal Party）已取得加國國會多數席位，但可能無法過半，如此一來自由黨將必須與其他較小政黨達成協議。

當自由黨宣布勝選，在渥太華觀看開票結果的支持者爆出歡呼。

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現年72歲的古博（Dorothy Goubault）說：「我很高興，我們找到可以和川普總統平起平坐進行對話的人。」

她說：「川普和卡尼都是商人，我想他們能夠互相理解。」（譯者：洪培英/核稿：施施）1140429

影片來源：中央社