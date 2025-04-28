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加拿大舉行大選 川普再喊話加入美國成為第51州

2025/4/28 23:55（4/29 07:08 更新）
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美國總統川普。（路透社）
美國總統川普。（路透社）
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（中央社渥太華28日綜合外電報導）加拿大今天舉行大選，美國總統川普發文喊話，希望加國成為美國第51州。加拿大保守黨領袖博勵治則批評川普，要他「別插手我們的選舉」。

法新社等媒體報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果加拿大成為受到珍惜的美國第51州，將不再有多年前人為劃定的界線。看看這片土地有多美麗。可自由訪問無邊界。」

對此，加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）在社群平台X寫道：「總統川普，別插手我們的選舉。加拿大將永遠自豪、擁有主權和獨立，我們永遠不會成為第51州。」

加拿大民眾今天開始投票選舉新政府，以應對川普的併吞威脅，川普的貿易戰是這次選舉的重點議題。初步結果可能會在今夜或明天凌晨出爐。

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前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）3月贏得執政黨自由黨的黨魁之爭後，接替杜魯道（Justin Trudeau）出任加拿大總理。

卡尼主張自己是最適合帶領加拿大度過川普關稅危機的人選。他的主要對手博勵治則強調，在杜魯道領導的自由黨執政近十年後，國家需要改變。（譯者：陳正健）1140428

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