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加拿大選舉擺脫不了中國干預 候選人鄭敬基遭跨國抹黑攻擊

2025/4/23 16:08（4/23 16:31 更新）
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加拿大保守黨候選人鄭敬基（圖）成為中國攻擊的目標。（圖取自x.com/joetay1212）
加拿大保守黨候選人鄭敬基（圖）成為中國攻擊的目標。（圖取自x.com/joetay1212）
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（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）加拿大聯邦大選進入最後關鍵時刻，保守黨候選人鄭敬基近來成為中國攻擊的目標。專家指出，加國前兩次選舉已飽受外國干預，沒想到這次仍擺脫不了，希望各政黨正視問題，落實反外國干預措施。

鄭敬基（Joe Tay）是前香港藝人，在香港時曾參與民主運動，2020年移居多倫多，隨後創辦網路電台「香港台」，不吝批評中國人權和香港國安法，2024年底香港警方以違反「港區國安法」為由，對其發出通緝令、懸賞港幣100萬元。

鄭敬基2025年3月代表保守黨在多倫多當河谷北（Don Valley North）選區競選國會議員。

加拿大針對威脅選舉的安全情報工作小組（SITE）日前宣布，在臉書、微信、抖音和小紅書等多個中文社群媒體平台，發現有大量攻擊鄭敬基的跨國資訊，散播其模擬的通緝海報和侮辱性字眼，企圖引起選民對鄭敬基的恐懼和反感。

鄭敬基指出，有關手段與中國共產黨過往的打壓策略一致，呼籲加拿大各政黨領袖共同譴責任何形式的外國干預。

另一個華人密度超過4成的安大略省萬錦－於人村（Markham-Unionville）選區，也充滿了與中國政府有關的爭議。

自由黨原本在該選區推出的候選人是蔣振宇（Paul Chiang），但他在競選期間公開建議民眾可舉報鄭敬基，將其送往中國大使館以換取懸賞，遭輿論強烈譴責下宣布退選。但自由黨隨後推出香港出生的前警司源植勉（Peter Yuen）作為候選人，源植勉又被人發現與中國官員互動緊密，包括2015年曾到北京參觀解放軍閱兵儀式。

2021年聯邦選舉中，前保守黨國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）也因直言批評中國，被大量中文社群媒體的虛假信息抹黑，最終輸了在卑詩省列治文選區的席位，未能連任成功。

加拿大外國代理人註冊法聯盟及人權聯盟今天共同發佈聲明，呼籲加拿大各政黨應有明確政策來應對外國干預和跨境鎮壓。

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人權聯盟發言人泰希（Sarah Teich）表示：「跨境鎮壓正在發生，加拿大人遭外國勢力騷擾、監視和脅迫，這是一個嚴肅的問題。」

外國代理人註冊法聯盟發言人馮玉蘭（Gloria Fung）表示：「前兩次大選中已有嚴重的外國干預，去年6月『反外國干預法』雖完成立法，但『外國代理人註冊登記處』卻遲遲未成立，政黨領袖需有所作為。」（編輯：高照芬）1140423

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