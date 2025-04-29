加拿大大選媒體預測自由黨勝出 國會過半需拿下172席
2025/4/29 11:38（4/29 15:28 更新）
（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大媒體預測，總理卡尼領導的自由黨今天贏得聯邦大選，將繼續執政。這足以說明卡尼成功說服選民，他在因應經濟危機方面的經驗，讓他成為對抗美國總統川普的理想人選。
加拿大廣播公司（CBC）與加拿大電視公司新聞網（CTV News）都預測自由黨（Liberal Party）將籌組加拿大下一屆政府，但還不清楚他們是否將在國會取得多數席位。
路透社報導，總理卡尼（Mark Carney）曾向選民喊話，說他需要強而有力的授權來因應川普的關稅措施與併吞威脅。選民這次要選出343名國會議員，然而，CTV與CBC表示，自由黨目前為止還沒拿下過半所需的172席。
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選舉結果可能還要一陣子才會出爐，且可能取決於投票作業最晚結束的西部省分卑詩省（British Columbia）。
目前自由黨拿下或領先的選區達133個，保守黨（Conservatives）以93個緊接在後。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140429
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