加拿大保守黨魁承認敗選 將與自由黨合作抗川普

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大保守黨（ Conservative Party）黨魁博勵治今天承認在聯邦大選中敗選，並承諾將與自由黨（Liberal Party）政府合作，齊心對抗美國總統川普的貿易戰與併吞威脅。

法新社報導，博勵治（Pierre Poilievre）在加拿大首都渥太華向支持者表示：「我們將始終把加拿大擺在首位。保守黨將在捍衛加拿大利益的共同目標下，與總理和所有政黨合作，達成擺脫這些關稅問題的新貿易協議，同時保護我們的主權。」

昨天的聯邦大選讓總理卡尼（Mark Carney）得以繼續執政，但加拿大電視公司新聞網（CTV News）預測，自由黨無法組成卡尼想要的、有助他與川普進行關稅談判的多數黨政府。

在加拿大下議院343個選區中，自由黨必須贏得172個席次才能不靠較小政黨支持而過半。

CTV報導，自由黨在156個選區中領先或當選，保守黨則拿下145個選區緊追在後。

最西部的卑詩省（British Columbia）最晚結束投票，可能決定自由黨是否組得成多數黨政府。

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）總裁科爾（Shachi Kurl）告訴路透社，自由黨得以勝選取決於3個因素。

科爾說：「一個是『只要不是保守黨都好』的因素，還有川普關稅因素，然後是（前總理）杜魯道（Justin Trudeau）下台…這讓許多中間偏左選民與傳統自由黨選民回歸自由黨。」不得民心的杜魯道於3月辭職。

卡尼已承諾將在關稅議題上對華府展現強硬態度，並說加拿大將需要花費數十億美元，以減少對美國的依賴。中間偏右保守黨在自由黨執政超過9年後要求改變，這次大選展現意想不到的實力。

加拿大的少數政府很少能撐超過2年半。

加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）預測自由黨將勝選，但迄未就將形成少數或多數政府提出預測。

在杜魯道宣布辭職以及川普提出關稅和兼併威脅之前，今年1月自由黨民調仍落後20個百分點，大選結果標誌自由黨成功逆轉頹勢。

川普的威脅掀起一波愛國主義浪潮，讓卡尼人氣扶搖直上。卡尼先前曾領導兩個七大工業國集團（G7）成員國的中央銀行，卻是政治新手。他曾任加拿大銀行（Bank of Canada）、英格蘭銀行（Bank of England）總裁。

川普上週再度成為這場加拿大選戰的題材，宣布他可能對加拿大製造的汽車課徵25%關稅，理由是美國不想要這些汽車。他稍早時曾表示，可能會動用「經濟力量」把加拿大變成美國第51個州。

卡尼強調自己處理經濟問題的經驗，使他成為與川普打交道的最佳領導人；而住房危機，以及選民對生活成本和犯罪引以為憂，則成為保守黨魁博勵治的選戰主軸。

透過 Google News 追蹤中央社

川普昨天在社群媒體發文時，再度呼籲讓加拿大成為美國第51個州。

他說：「祝偉大的加拿大人民好運。選出一個有實力與智慧的人，把你們的稅率砍半、免費提升你們軍事實力到世界上最高水準，讓你們的汽車、鋼鐵、鋁、木材、能源與所有其他產業規模變成4倍大，並且課徵零關稅或零稅收，只要加拿大成為美國珍視的第51個州。多年前人為劃設的界線將不復存在。」（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1140429