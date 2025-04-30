加拿大自由黨勝選 總理卡尼：勇敢應對危機的時候到了

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（中央社蒙特婁29日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天慶祝所屬的自由黨贏得聯邦大選，但他承認，等待他的是「艱鉅」挑戰，包括應對美國總統川普和重塑經濟。

法新社報導，曾任加國前總理杜魯道（Justin Trudeau）顧問的瑟克斯（Marci Surkes）告訴記者：「蜜月期將非常短暫。」

卡尼在勝選演說中承認，接下來幾個月會很艱難，但他表示，他有帶領加拿大走過動盪時期的經驗。

自由黨擊敗保守黨後，卡尼在渥太華（Ottawa）對歡呼的人群說：「現在是勇敢應對危機的時候了。」

他說：「未來的挑戰極為艱鉅，如同我們正在經歷的這些巨大變化總是令人擔憂。我們還有很長的路要走，但我有信心，我對你們有信心，我對加拿大有信心。」

卡尼首先必須設法應對反覆無常的川普帶來的威脅，川普在加拿大大選日再次發文喊話，希望加國成為美國第51州。

他也需要採取行動重塑加國經濟，降低對美國這個最大但不再可靠的貿易夥伴的依賴。

這個人口4100萬的國家有3/4的出口產品銷往美國，而川普徵收的關稅，尤其是針對汽車和鋼鐵業的關稅，已經對加拿大經濟造成損害。

卡尼在競選期間說，鑑於川普「試圖從根本上重組美國經濟」，加拿大將不得不「重塑」自身經濟，並警告與美國密切合作的時代已經結束。

卡尼表示必須消除加拿大各省之間的貿易壁壘，並強化與歐洲的關係。卡尼3月接替杜魯道出任加拿大總理後首次出訪歐洲。

川普和卡尼在加國大選前宣布，雙方最快將於5月會面討論貿易關係；兩人也預計6月將在加拿大西部舉行的七大工業國集團（G7）峰會碰面。

曾任加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）幕僚長的前自由黨顧問歐貝（Sandra Aube）認為，解決貿易戰需要「巨大的努力」。

她說：「加拿大必須在各個層級與美國政府重新深入接觸，以了解我們能做些什麼。」

重新思考加拿大的國防政策，也是卡尼議程中的優先事項。

他揭露一項雄心勃勃的計畫以維護加拿大主權，特別是在北極地區的主權，並減少對盟友的依賴，尤其是美國。

歐貝說：「這一點與經濟息息相關，因為數十億美元的大規模投資，將有利於加拿大的製造業和國防。」

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此外，卡尼也不能忽視諸如高昂的生活成本和住房危機等日常問題。由於自由黨未能取得國會多數席次，未來推動立法將需爭取小黨支持。

瑟克斯表示：「這些問題是真實存在，且十分緊迫。」他補充說，卡尼需要任命「新血」加入內閣，以證明他比前任更加關注商業和經濟。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140430