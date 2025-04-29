溫哥華汽車衝撞11死 加拿大媒體：犯嫌疑來自高雄

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（中央社溫哥華28日綜合外電報導）加拿大溫哥華26日發生重大汽車衝撞事件，造成至少11人喪命，加拿大媒體「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，犯嫌疑似來自台灣高雄，且患有心理健康問題。

溫哥華當地時間26日晚間8時左右，一名男子駕駛一輛黑色奧迪SUV撞向參加菲律賓文化節拉普拉普日（the Lapu Lapu Day）慶祝活動的人群，目前已知11人死亡，數十人受傷。

環球郵報指出，犯嫌是30歲男子羅凱基（Kai-Ji Adam Lo，音譯），目前被控犯下8項謀殺罪名。

警方並未立即說明羅凱基涉嫌捲入這起重大悲劇的動機，犯嫌在社群媒體上對自己也甚少著墨。

警方表示，犯嫌有心理健康問題，而鄰居指出，經常在犯嫌住處看到警察上門，包括本月稍早。線上募資貼文也顯示，犯嫌居住的環境本身就充滿悲劇。

一名親近的鄰居表示，犯嫌與雙親和哥哥亞歷山大（Alexander）十多年前移居溫哥華，母親以中文和鄰居應答。疑似犯嫌的臉書（Facebook）帳號顯示他來自台灣高雄。

這名鄰居指出，犯嫌的父親在一家人抵達不久後便因病辭世。

另一名鄰居透露犯嫌的母親麗莎（Lisa）是個「和善的女士」，並出示兩人互道新年快樂的文字訊息。

但第2位鄰居指出，犯嫌一家出現種種陷入困境的跡象，警方不時查訪，本月稍早也曾登門；這名鄰居透露，警方過去兩週內曾上門索取監視攝影機畫面。

第1位鄰居稱，有時可以從犯嫌家中聽到爭吵聲，「他總是和他媽媽大聲爭吵…我不知道原因」。這名鄰居說，雖然犯嫌與母親的口角稱不上暴力，但犯嫌經常看起來充滿焦慮。

這名偶爾會與犯嫌互動的鄰居指出：「他看起來真的很緊張…非常緊張，總是害怕會發生什麼傷害他的事情。」

溫哥華代理警察局長拉伊（Steve Rai）指出，警方無法評論犯嫌的動機，但向媒體表示犯嫌面臨重大心理健康挑戰。

拉伊表示，犯嫌有多次與警方及醫療專業人士因心理健康問題而互動的紀錄。

目前不清楚犯嫌從事什麼工作。臉書帳號顯示他曾就讀加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）商學院。

犯嫌的哥哥亞歷山大去年遭到殺害。去年1月28日亞歷山大在距離犯嫌住家僅兩公里的房子中被人發現死亡後，犯嫌發起了GoFundMe募款活動。

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犯嫌在GoFundMe數則貼文中形容，失去手足帶來沉重的經濟與情感打擊。

根據GoFundMe貼文和鄰居說法，犯嫌的母親不久後因自殺未遂被送入加護病房。這家人也因為建了一棟巷道小屋而背負沉重債務；這間小屋目前出租中。省級法院的訴狀指控這座造價21.3萬加元（約新台幣500萬元）的建物存在多項缺陷。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140429

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