中國再現無差別傷人 浙江金華小學前汽車衝撞多人傷

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（中央社台北23日電）中國暫似沉寂的汽車衝撞人群事件再度發生。綜合媒體報導及網路訊息，昨天傍晚約5時45分，有人駕車衝撞浙江省金華市一所小學外的人群，畫面顯示有多人受傷，其中有人倒地不起，並傳出有人死亡，但具體傷亡情況至今不明。

綜合中國網路訊息及維度新聞、南華早報、香港01等媒體報導，這起汽車衝撞事件發生在金華市南郊的婺城區蘇孟鄉中心小學前街道上，當時正值學生下課家長接送及一般民眾下班時間，導致受傷者不在少數。

根據網傳畫面及民眾描述，昨天傍晚約5時45分，一輛懸掛在地金華市車牌的銀色自用轎車，突然高速向學校前的人群撞去，在撞擊許多現場民眾及設施後停在學校門口。至於被撞的民眾中，有揹著書包的學生、家長及路人。

畫面還顯示，當肇事車輛停止在校門前後，被不少路過民眾包圍，加上有學童被壓在車下，這些民眾除了責罵車內駕駛人外，還試圖把車輛抬起，以便援救壓在車下的學童。

有中國媒體今天致電中心小學和婺城交警大隊詢問情況，但電話一直處於無法接通狀態。媒體隨後分別致電當地的蘇孟派出所以及上級的金華市江南公安分局及金華市公安局，但接聽的工作人員均表示不清楚此事。

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至於調度醫療的金華市醫療急救指揮中心，工作人員則向媒體表示「暫時無可奉告」。直到聯絡上蘇孟鄉政府後，工作人員才表示「中心小學附近『發生車禍』」一事屬實，目前正在處理，後續會有相關通報。

至於具體傷亡情況，當地官方至今仍未發布相關消息，網上則傳出有數人到10餘人死亡不等的訊息，且指死者包括小學生甚至警察，但目前尚無法獲得證實。（編輯：邱國強/周慧盈）1140423