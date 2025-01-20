珠海衝撞與江蘇職校無差別殺人 凶手同日執行死刑

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（中央社台北20日電）中國去年無差別殺人事件高發，尤以廣東珠海市汽車撞人造成35人死亡、江蘇宜興市無錫工藝職業技術學院持刀傷人釀8死最受矚目。趕在農曆年前，今天這兩案的加害人都被執行死刑。

央視新聞報導，廣東省珠海市中級人民法院20日按照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑。

新華社先前報導指，法院經審理查明，62歲的樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意透過駕車衝撞人群方式發洩私憤，於去年11月11日晚，在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在運動的人群，造成35人死亡，43人受傷。

2024年12月27日，珠海市中級人民法院以「以危險方法危害公共安全罪」判處樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。最高人民法院經覆核核準樊維秋死刑。

同樣是在今天，江蘇省無錫市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，對徐加金執行了死刑。臨刑前，徐加金與其近親屬會見。

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根據先前通報，21歲的徐姓男嫌犯，2024年本應自無錫工藝職業技術學院畢業，因考試不合格未能拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，於是在11月16日晚間回到學校發洩行凶。造成8人死亡、17人受傷，徐嫌則被當場逮捕。

央視報導，2024年12月17日，無錫市中級人民法院以故意殺人罪判處徐加金死刑，剝奪政治權利終身。最高人民法院經覆核核準徐加金死刑。（編輯：張淑伶）1140120