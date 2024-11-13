中國報復社會暴力事件頻生 官方披露少真相難知

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（中央社台北13日電）中國今年頻繁發生報復社會的暴力事件，當中最少6例涉及駕車撞人，7例是持刀傷人，當中3例是針對幼童。中國網友都歸咎於經濟不佳，但中國官方往往諱莫如深，曾公布部分行凶者是失業，部分沒有公布詳情，真相難知。

多例駕車撞人案

今年3月中國發生最少3例蓄意駕車撞人事件，包括在台州市的台州職業技術學院校區內，近10名學生被車撞倒，有傷者當場沒有反應。有指行凶者是該校的20歲學生，疑為無法畢業蓄意報復。

山東省德州市第三實驗小學安居苑校區門口附近，一名男子駕車撞傷最少10多名兒童，造成最少2人死亡。

遼寧省瀋陽市鐵西區一輛黑色轎車衝入對向人行道事件，造成最少3死，10多人受傷。

今年8月，廣東省中山市橫欄鎮一廚衛設備生產工廠內，發生小汽車撞人事件，造成最少8人受傷，29歲男司機被警方當場控制。當時有中國網友表示，事件是勞動糾紛產生的報復行為。

今年9月，中國山東省泰安市東平縣一所國中校門口，一輛學校巴士衝撞人群，造成家長和學生24人傷，當中最少11人死亡，死者中6人是家長、5人是學生。警方沒有公布事故原因。

今年11月11日晚，中國廣東省珠海市體育中心發生汽車衝撞事件，釀35死43傷。事件更驚動中共總書記習近平、中國國務院總理李強作出指示及批示。警方公布，涉案的樊姓男子因不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。

3例持刀傷幼童

針對幼童持刀傷人事件中，部分是針對幼童。今年6月，蘇州一對日本籍母子等候日本人學校校車，準備接孩子期間，被一男子刺傷。該男子一度衝上校車試圖襲擊車上學生，車上的中國籍校車女導護阻擋，被刺傷身亡。警方曾指，行凶者處於無業狀態。

今年9月，深圳日本人學校一名男童在上學途中遇刺後身亡，日媒報導，凶嫌因為找不到工作，對社會不滿，想刺殺日本人引起關注。深圳市公安局則表示，44歲的鍾姓男子無固定職業，曾有破壞公用電訊設施、虛構事實擾亂公共秩序等行為。

今年10月，北京中關村第三小學發生持刀傷人案件，5名路人受傷，其中3名未成年人。警方未有公布案件詳情。

其他持刀傷人案 行凶者失業、針對外國人

持刀傷人事件方面，今年5月，江西省貴溪市文坊鎮明德小學發生持水果刀傷人案件，造成2死10傷，45歲的女疑犯被捕。據中國媒體報導，嫌疑人是當地村裡的醫護人員，也是文坊中學一名教師的妻子。

同月雲南昭通鎮雄縣人民醫院發生持刀傷人案，最少造成2人21人受傷。行凶者是鎮雄縣潑機鎮一名男性村民。有指行凶者共2人，但警方的通報沒提及。

今年6月，4名在中國交流的美國大學講師，在吉林省吉林市一座公園裡遭人持刀刺傷。警方事後通報，行凶者為55歲的崔姓男子，似處於失業狀態。

今年10月，在中共慶祝建政75週年前夕，上海一間沃爾瑪（Wallmart）超市在9月30日晚間發生持刀傷人事件，造成最少18人傷，其中3人死亡。警方在現場拘捕37歲林姓行凶者，稱他因「個人經濟糾紛」到上海做出相關行為洩憤。

當時有傳言指，凶手本是買凶器去討薪，卻被雇用單位躲避，之後流落街頭並感到絕望，因此選擇報復社會。

中國官方一般就這些案件披露的資料很少，在部分案件公布行凶者是失業、無業，或涉及經濟糾紛。有中國網友在珠海市體育中心發生汽車衝撞事件後在網上留言，指當大家指責凶徒這種極端行為時，也要反思背後的深層次社會原因，「近2年經濟下行，後口罩時代各種矛盾和糾紛在社會的重壓之下都暴露出來，有極少數人採用這樣極端的手段報復社會不能不引起大家的警惕以及對周邊環境安全的關注」。

紐約時報今天引述加州大學聖地牙哥分校的中國政治專家史宗瀚（Victor Shih）表示，在中國內需求疲軟，房地產泡沫爆破時，絕大多數家庭的財富正在收縮，這將不可避免地引發許多社會的緊張氣氛。

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他說，在2008年和2009年在美國也曾發生類似事件，但不同的是，美國有社會安全網，如失業者能拿到社會保障金來緩解經濟困難，但中國沒有。

珠海市體育中心發生汽車衝撞後，廣東省委書記黃坤明罕見表示，推進治理社會矛盾問題，深入化解各類婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等矛盾，加強對困難群眾的救濟幫扶。某程度上這反映中國社會內確實存在不少矛盾。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131113