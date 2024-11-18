WSJ：面對貿易戰2.0 中國只能提振國內消費

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（中央社記者廖文綺台北18日電）華爾街日報報導，中國應對川普貿易戰2.0，將比上次艱難許多。全球針對中國商品的貿易壁壘不斷上升，加上中國國內房地產崩盤、地方政府債台高築，中國只能以提振國內消費應對這次貿易戰。

華爾街日報（WSJ）今日報導，川普（Donald Trump）2018年對中國製造的洗衣機、太陽能電池板、鋼鐵和鋁徵收了最高25%的關稅。而在拜登（Joe Biden）任內，美國上調了對中國電動汽車、清潔能源設備和半導體徵收的關稅。

報導指出，中國很好地應對第一階段的貿易衝突，不僅將出口轉向俄羅斯和東南亞鄰國等其他市場，其電動車還占據了全球領先地位。第一次貿易戰的結果是，自2018年以來，中國商品在美國進口中所占份額雖下降，但在全球製造業和全球商品出口中的份額卻上升了。

不過有些國家早已對中國低價產品損害本土企業感到不滿，歐洲、亞洲和拉美不斷提高關稅與增加反傾銷調查，印度和巴西等多個大型經濟體也都在設法保護本土產業，使中國不能指望外銷來消化不斷膨脹的工業產出。

報導引述諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的高級中國經濟學家伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示：「如果其他國家的應對方式也是設置貿易壁壘，屆時中國面臨的挑戰將大得多。」

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的數據顯示，若美國對中國進口商品徵收60%的關稅，將使美中貿易減少高達70%，屆時中國在美國進口貿易中所占份額將從2023年的14%左右降至僅有4%。

瑞銀（UBS）估計，60%的關稅實施後的一年裡，中國經濟成長速度將降低約1.5個百分點。

報導指出，中國確實可以用一些措施減輕關稅衝擊，如降息、人民幣貶值，或向出口商提供退稅等優惠政策。中國也可以採取報復措施，對美國產品加徵關稅，或限制晶片等高科技製造業的關鍵礦產供應。中國也試圖透過對美國盟友實施免簽、降低進口關稅或其他鼓勵貿易措施，應對潛在關稅上調影響。

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但在中國正面臨房地產行業崩盤、消費者信心低落、地方政府債務高達數兆美元的艱難處境，此次面對關稅上調將更加吃力。一些經濟學家認為，這可能促使中國國家領導人習近平採取他一直抵制的作法，提振國內消費，因為中國已經沒有其他選項來推動經濟增長。

目前，消費在中國經濟中的占比僅為40%左右，而在美國這一占比接近70%。如果中國採取更多措施促進消費，例如增加健康和教育領域的投資以鼓勵家庭減少儲蓄，那麼中國就有可能消化更多的自身產能。這將會減少中國對美國的龐大貿易順差，並使全球經濟更加平衡。（編輯：周慧盈）1131118