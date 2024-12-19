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中日取得恢復水產品進口共識後 首度舉行專家對話

2024/12/19 15:47
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（中央社記者邱國強北京19日電）日本外務省今天宣布，日本與中國專家針對福島核處理水排海，18日在北京舉行日中專家對話，是雙方9月間針對中國逐步恢復日本水產品進口的方針達成共識後，首度舉行專家對話。

共同社引述日本外務省消息，這場日中專家對話，日方派出外務省、經濟產業省、原子力規制委員會、東京電力等單位負責人出席；中方則由研究機構專家參加。但報導沒有提到中方是哪些研究機構的專家參加了這場對話。

報導指出，在對話中，日方基於科學依據，介紹了核處理水排海的安全性和監測措施。在此之前，雙方3月份也在大連舉行了專家對話。

日本外相岩屋毅擬在24日訪問中國，預定25日與中國外交部長王毅會談，雙方正對此展開協調，預料中國放寬日本水產品進口限制將成為議題。

日本福島核處理水自2023年8月24日排海後，一直遭到中國政府及民間強烈反對，進而全面停止日本水產品進口，成為中日關係新一輪障礙。

今年9月18日深圳日本人學校學童被刺身亡後，中國外交部9月20日宣布，中日雙方就福島核處理水排海問題達成共識。其中包括，中方將在有效參與「國際原子能總署」（IAEA）架構下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復「符合規準的」日本水產品進口。

不過，當時中方此舉被普遍認為，是對深圳日本學童被刺身亡案向日本示好的表現。

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此後，中國國家主席習近平與日本首相石破茂11月在APEC利馬峰會舉行會談後，中日媒體均報導，兩人同意盡快將關於日本福島核處理水排海問題「達成的共識轉化為行動」，被視為中日關係的轉機。

此後，中國外交部發言人林劍12月3日證實，中國專家前往日本福島近海取樣採集的海水樣本已運抵中國，正由中國國內專業研究機構進行「嚴謹獨立的檢測分析」，並將及時公布進展。但他當時仍以「核汙染水」4字稱呼福島核處理水。（編輯：呂佳蓉）1131219

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