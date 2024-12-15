日本外相岩屋毅將訪中國 擬25日與王毅會談

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（中央社台北15日電）日本共同社報導，日本外相岩屋毅預計於24日訪問中國，並擬於25日與中國外交部長王毅舉行會談。岩屋毅將要求中方切實履行恢復日本水產進口的共識。

共同社昨天引述日本政府相關人士披露了上述消息。雙方並探討在岩屋毅訪問期間舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」，因此預計文部科學大臣阿部俊子也將同行。

報導指出，這將是去年4月以來，日本外相再次訪問中國。岩屋毅計劃24日從日本出發，但日程也有可能變更。

共同社表示，岩屋毅在會談中可能針對中國全面暫停進口日本水產品一事，再次要求中方切實履行恢復進口的共識。

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日本去年8月24日啟動福島第一核電站核處理水排海，北京持續表達強烈質疑和反對立場，並因此全面暫停日本水產品進口。

中國外交部9月20日公布「中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識」文件，兩國主管部門對於福島第一核電站核處理水排海問題達成4點共識，中國將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1131215