法國總統外交政策顧問訪中 將與王毅舉行戰略對話

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（中央社台北12日電）中國外交部發言人毛寧今天宣布，法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）將於13至14日到訪中國，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行中法戰略對話。

據中國官媒央視新聞報導，毛寧指出，今年是中法建交60年。今年5月，中國國家主席習近平對法國進行訪問，兩國元首進行長時間、高水平溝通，為中法、中歐關係發展提供戰略指引。11月，兩國元首在巴西里約20國集團領導人峰會期間再次舉行會晤，就進一步發展中法、中歐關係達成多項共識。

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毛寧指出，2025年是中法關係「新甲子」的開局之年。中方期待通過此次對話，推進落實兩國元首共識，鞏固政治互信、加強務實合作，推動中法全面戰略夥伴關係持續深化，引領中歐關係健康穩定發展，共同維護多邊主義、應對全球挑戰。

伯納與王毅曾經在今年10月時通過電話，當時正值歐盟通過對中國電動汽車加徵反補貼稅之際。根據中方訊息，雙方談論中歐經貿關係，王毅盼談判協商能夠發揮建設性作用，伯納則稱無意將中國產品排除在歐洲市場外。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131212