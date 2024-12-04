王毅：對日免簽展示中國人民善意 願在適當時訪日

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國外交部長王毅今天說，中方對日本免簽「展示了中國人民的善意和開放」；但他不忘聲稱，「歷史、台灣等重大敏感問題」關係兩國交往合作的底線和良知，只有重信守諾，中日關係的政治根基才能牢而不破。

第20屆「北京─東京論壇」今天在東京登場，日本外相岩屋毅、前日本首相福田康夫及前中國人民銀行行長易綱等人出席。根據中國外交部官網，王毅上午在透過視訊致詞時，作上述表示。而據共同社報導，王毅致詞時並表示，他願在「適當的時期」訪問日本。

王毅說，中日關係首先要握好兩國關係的「正確定位」。中國始終將日本視為重要合作夥伴，希望日方「客觀理性看待中國發展」，與中方一道恪守「全面推進戰略互惠關係」這一正確定位，踐行「互為合作夥伴，互不構成威脅」的重要共識。

王毅聲稱，中日要維護好兩國關係的政治基礎。「中日四個政治文件」奠定了兩國關係的政治和法律基礎，「不應模糊，不能倒退，更不容破壞」。「歷史、台灣等重大敏感問題」關係兩國交往合作的底線和良知。只有重信守諾，中日關係的政治根基才能牢而不破。

他說，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，日本又一次面臨「歷史之問、道義之問、時代之問」。希望並相信日本廣大有識之士能從過去所犯錯誤中汲取教訓和啟示，再度展現堅持和平發展的決心，再次感悟「正確的為鄰之道」。

王毅又說，中方對持日本普通護照人員試行免簽政策，展示了「中國人民的善意和開放」，希望以此為契機，不斷拓展人文和地方交流。歡迎日本更多的民眾到中國體驗「一個蒸蒸日上的中國，一個日新月異的鄰國」。

他提到，中日要拓展區域合作的發展態勢，重啟「中日韓自貿區談判」，不斷提升亞洲經濟一體化水平。

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另據共同社報導，日本執政的自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁有意在今年內訪問中國，恢復2018年10月後中斷、屬定期對話性質的「日中執政黨交流機制」。

報導指出，尋求恢復對話的背景因素，是能與中方高層溝通的日本執政黨議員減少了。自民、公明兩黨希望通過重啟交流機制恢復溝通管道。然而，由於兩黨如今淪為少數派執政黨，不得不面臨嚴峻的國會運作，訪中的日程協調有可能遇到困難。（編輯：陳鎧妤）1131204