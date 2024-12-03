會見美智庫 王毅：反對在過渡期再次對台軍售

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（中央社台北3日電）美國政府換屆之際，中國外交部長王毅今天在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特（Susan Elliott）一行。王毅說，中方反對美方在過渡期再次對台軍售及「擴大非法單邊制裁」。

據中國外交部官網，王毅表示，中國的外交政策包括對美政策保持穩定性、連續性。不管美國國內發生什麼變化，中國始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係。

王毅並指出，下一步中美關係走向取決於美國的選擇，希望美國與中國相向而行，穩定中美關係不動搖。中國反對美國在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美國多做有利於穩定兩國關係的事情，也希望新政府走好未來4年中美互動的第一步。

此外，王毅提到，中美要確保戰略認知不走偏，「中國的發展振興有著清晰歷史邏輯和強勁內生動力，是不可阻擋的必然趨勢」，中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思。

他並強調，「台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整」。美方應當恪守「一個中國」的承諾。

據中國外交部，美國外交政策全國委員會訪問團表示，美中關係歷史上曾多次處於十字路口，在美國政府換屆之際，期待雙方保持有效溝通，繼續展開戰略對話、加強人文交流、穩定美中關係，這對兩國和世界都至關重要。

美國拜登政府近日在卸任前夕公布將對台灣出售總價值共約3.85億美元的兩筆軍售案。這是拜登政府上任以來第18度宣布對台軍售。

另一方面，美國2日起對中國半導體業展開3年來第3輪制裁，共140家中國企業被列入出口黑名單。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131203