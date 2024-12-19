加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中全聯倉庫大火疑20人受困 1人跳樓逃生OHCA送醫
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

金融業瘋搶國債 美媒：足見中國經濟蕭條政策失信

2024/12/19 13:35（12/19 14:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為人民幣。（中央社檔案照片）
圖為人民幣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京19日電）中國經濟疲弱，國有銀行等金融機構近來大舉搶購低風險的本國國債，導致國債收益率大跌。美媒報導，連國有投行也不願投資國家重點項目，這既說明中國經濟的蕭條現況，也代表中國權力中心正面臨政策信譽危機。

華爾街日報報導，令中國監管機構及網路水軍最惱火的莫過於「唱衰中國經濟」，但近來中國債市的走勢卻在疾呼「蕭條」，連該報讀者也用「感覺是蕭條了」，形容對當下中國經濟的感受。

報導指出，過去1週，雖然中國領導人再次承諾要刺激經濟，希望藉此提振大眾和市場情緒，但10年期中國國債的收益率卻屢創新低，目前只有約1.7%，比1年多前下跌了整整1個百分點；而30年期中國國債收益率也已跌破2%大關。

這篇報導形容，雖然中國國債收益率距離歸零還很遠，但下跌速度之快令人震驚，而國債收益率跌得越低，市場發出的經濟承壓訊號就越強烈。

報導直指，中國政府將支持經濟的希望，寄託在國有銀行、保險公司和基金上。然而，這些機構正是購買政府債券的主力軍，他們寧願把錢放在債市避險，也不願為商業計劃融資，或用在其他地方。

有鑑於這些機構大肆搶購國債，中國媒體報導，中國人民銀行18日上午約談部分金融機構，要求關注自身利率風險，並加強債券投資穩定性，且指未來會保持常態化執法檢查，對債券市場違法違規行為「零容忍」。市場認為，人行此舉形同警告金融機構，對買進國債「該收手了」。

華爾街日報這篇報導提到，雖然中國官方公布的第3季經濟成長率為4.6%，全年仍可達「5%左右」的目標。但現實情況是，中國企業經營困難，民眾就業難度大，地方政府債台高築，連公務員的薪資也拖欠。

報導直言，儘管中國政府一直強調要救助經濟，但卻沒有兌現承諾。中國的權力中心正面臨「政策信譽危機」。

報導說，儘管中共總書記習近平在經濟增速下滑及社會不滿情緒升溫下，9月下旬終於決定推出一攬子「增量政策工具」，但幾乎沒有產生幫扶家庭、刺激需求或遏制通縮螺旋式惡性循環的作用，大部分財政支持都流向了地方政府。中國股市一度出現一波上漲行情，但很快就偃旗息鼓。

這則報導提到，上週召開的中央經濟工作會議，中國領導層再次承諾將提供更多財政和貨幣政策支持，但市場並不買帳。具體的反映，便是中國債市顯然對中央經濟工作會議的政策許諾，投下了不信任票。

報導直言，儘管一直強調提振內需，但中國政府似乎不願意下力氣，去投入那些能真正刺激消費的工作，例如大力投資社會保障體系，以及實施「有利於家庭而不是國有部門」的收入轉移。

這則報導指出，實際上，中國官方仍在走「投資提振需求」的老路。官方的想法是「投資創造就業，就業反過來又會創造需求」，意味著要繼續闢建道路、擴建工廠及繼續舉債。一些城市民眾已在抱怨，政府為了創造投資挖空心思，舊的道路被挖開，給他們帶來了不便。

報導最後提到，一名中國投行人士告訴該報，「現在需求這麼低迷，還有什麼好投資的？」，如果這還不能說明中國的經濟狀況，那什麼能說明呢。（編輯：呂佳蓉）1131219

#中央經濟工作會議
#中國
#中國人民銀行
#中共
#政府
#習近平
#華爾街日報
#美媒
延伸閱讀
傳中國考慮貶值人民幣 川普候任顧問示警勿操縱貨幣羅奇：中國經濟如日本迷失30年情況 補救措施還不夠中國經濟不振 學者：救市政策難奏效民間不滿四起
習近平
習近平在澳門考察參觀 暫無公開發言中共中央農村工作會議：以楓橋經驗維護農村穩定
中央經濟工作會議
中美金融工作組第7次會議 溝通經濟金融形勢中共中央經濟工作會議缺乏具體措施 陸股帶量大跌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
習近平在澳門考察參觀 暫無公開發言
108
更多編輯台推薦新聞：