傳中國考慮貶值人民幣 川普候任顧問示警勿操縱貨幣

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）路透社報導，中國考慮2025年讓人民幣貶值，因應將再入主白宮的川普可能提高關稅。內定川普高級貿易暨製造顧問納瓦洛說，新政府不會「天真地」看待中國操縱貨幣的任何企圖。

納瓦洛（Peter Navarro）今天說，白宮不會干預財政部每半年一次針對外國貿易夥伴是否操縱本國貨幣的審查。

不過他同時表示：「我不認為川普的財政部會非常熱切地歡迎中國貨幣操縱。中國作為貨幣操縱國的歷史眾所周知。」

上次執政時，川普政府2019年曾將中國列為 匯率操縱國 匯率操縱國 美國財政部依據「1988年綜合貿易暨競爭力法」（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）及「貿易便捷化暨執行法」（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015）每年4月、10月向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」 ，觀察主要貿易夥伴是否藉由匯率政策對美國進行不公平貿易。

若符合評估3要項可判定為匯率操縱國，符合部分要項可列入觀察名單。 匯率操縱國3項標準： 與美國貿易順差超過200億美元

該經濟體的經常帳戶順差占國內生產毛額（GDP）比重超過3%

該經濟體持續單邊干預匯率市場 美國上次將中國打入匯率操縱國是在1994年。依照美國法律，將一國列入匯率操縱國會引發調查，並且重新磋商關稅和貿易。 看更多 關閉 ，那是美國政府自1994年以來首度做出這樣的決定，但於隔年取消。

此舉象徵意義大於實質，但無論如何都表明，川普願意與世界第2大經濟體中國展開前所未有的貿易戰，一如他在競選過程中經常威脅的那樣。

川普政府2019年的舉措是在中國政府允許人民幣兌美元貶值之後發生的。

路透社日前獨家報導，中國最高領導人和政策制定者考慮於2025年讓人民幣貶值，準備面對川普第2任期提高關稅。

知名經濟學家納瓦洛曾在川普第1任期擔任白宮貿易顧問，著有「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害」（Death by China: Confronting the Dragon A Global Call to Action）一書。他在著作中指出，中國操縱貨幣和濫用貿易政策，傷害美國。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1131213