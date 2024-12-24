路透：中國明年將發行人民幣3兆特別國債 史上最多

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（中央社台北24日電）路透社今天報導引述兩名消息人士稱，中國當局已同意明年發行人民幣3兆元的超長期特別國債，這將是有史以來最多的一次，因為北京方面加大了財政刺激力度，試圖重振步履蹣跚的經濟。

在此之前，中共11至12日召開中央經濟工作會議部署明年財政政策，表明要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。

路透社報導，中國明年計畫發行人民幣3兆元（下同，約新台幣13.44兆元）的超長期特別國債，比今年發行的1兆元大幅增加。這將是有史以來規模最大的一次，突顯了北京方面願意進一步加大債務力度，以應對通貨緊縮壓力。

消息人士說，3兆元將用於透過補貼計劃、設備更新以及投資驅動創新的先進產業等措施來刺激消費。瞭解討論情況的消息人士因此事敏感性而拒絕透露姓名。

消息人士說，作為明年計畫的一部分，中國將透過超長期特別國債募集約1.3兆元，用於支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目和「兩新」（新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）。

消息人士說，明年計劃的另一大部分將用於投資「新質生產力」，即北京對先進製造業的簡稱，例如電動車、機器人、半導體和綠色能源。其中一名消息人士表示，這項措施將撥出超過1兆元。

消息人士說，其餘資金將用於大型國有銀行的資本重組，因為這些銀行正面臨利潤縮水、獲利下滑和不良貸款上升的困境。

報導說，對此，中國國務院新聞辦公室沒有立即回應置評請求。

報導引述華僑銀行亞洲宏觀研究主管Tommy Xie表示，此次發行額度「超出了市場預期」。由於中國中央政府是唯一有能力增加槓桿的實體，中央層面的任何債券發行都被視為積極的進展，可能為經濟成長提供增量支持。

報導提到，中國一般不會將超長期特別債券納入年度預算計劃，因為中方將這些工具視為根據需要為特定項目或政策目標籌集資金的非常措施。

路透社上週引述消息人士報導，中國計劃明年將預算赤字占GDP的比例提高至創紀錄的4%（今年為3%），並維持5%左右的經濟成長目標。

不過報導也提到，儘管這通常由高級官員同意，但此類目標要到明年3月的全國「兩會」才會正式公布，在此之前仍可能發生變化。

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報導還提到，由於嚴重的房地產危機、地方政府債務高企以及消費需求疲軟，今年中國經濟陷入困境。出口是中國為數不多的亮點之一，如果美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後兌現競選承諾，中國出口商品可能很快就會面臨美國超過60%的關稅。

報導指出，雖然出口風險意味著中國將需要更加依賴國內成長來源，但由於房價下跌和社會福利微薄，消費者感覺自己的財富減少了，家庭需求疲軟也是一個主要風險。官員上週表示，計劃擴大消費品和大規模設備以舊換新計畫。（編輯：楊昇儒）1131224