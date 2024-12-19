韓國將對台灣、中國石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅

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（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國一家公司聲稱來自台灣及中國的廉價進口產品損害當地產業，並提出申訴後，韓國貿易委員會今天做出初步決定，將對來自台灣和中國的石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅。

韓聯社報導，根據這個決定，韓國產業通商資源部貿易委員會表示，在最終裁決出爐前，將建議財政部把臨時反傾銷稅的稅率訂在4.45%到18.52%之間。

韓國可隆工業公司（Kolon Industries Inc.）因2020至2023年間的廉價進口產品蒙受損失，進而提出申訴，韓國貿易委員會於今年8月啟動調查。

石油樹脂（Hydrocarbon resin）是石腦油裂解過程中產生的副產品，再加工而成的材料，這是工業品和一般消費品的重要原物料。

與此同時，韓國決定對來自中國的二亞硫磺酸鈉（Sodium dithionite）和來自泰國的粒片版（Particleboard）啟動反傾銷調查。

二亞硫磺酸鈉一般當作化學品和製藥產品中的漂白和脫色劑來使用；粒片版則用於製造各種木製產品，包含家具。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1131219