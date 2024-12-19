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韓國將對台灣、中國石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅

2024/12/19 15:26（12/19 15:54 更新）
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韓國可隆工業公司聲稱來自台灣及中國的廉價進口產品損害當地產業，向韓國貿易委員會提出申訴。（圖取自可隆工業公司網頁kolonindustries.com）
韓國可隆工業公司聲稱來自台灣及中國的廉價進口產品損害當地產業，向韓國貿易委員會提出申訴。（圖取自可隆工業公司網頁kolonindustries.com）
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（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國一家公司聲稱來自台灣及中國的廉價進口產品損害當地產業，並提出申訴後，韓國貿易委員會今天做出初步決定，將對來自台灣和中國的石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅。

韓聯社報導，根據這個決定，韓國產業通商資源部貿易委員會表示，在最終裁決出爐前，將建議財政部把臨時反傾銷稅的稅率訂在4.45%到18.52%之間。

韓國可隆工業公司（Kolon Industries Inc.）因2020至2023年間的廉價進口產品蒙受損失，進而提出申訴，韓國貿易委員會於今年8月啟動調查。

石油樹脂（Hydrocarbon resin）是石腦油裂解過程中產生的副產品，再加工而成的材料，這是工業品和一般消費品的重要原物料。

與此同時，韓國決定對來自中國的二亞硫磺酸鈉（Sodium dithionite）和來自泰國的粒片版（Particleboard）啟動反傾銷調查。

二亞硫磺酸鈉一般當作化學品和製藥產品中的漂白和脫色劑來使用；粒片版則用於製造各種木製產品，包含家具。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1131219

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洪啓原
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