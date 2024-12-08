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印度擬課PVC反傾銷稅 台灣業者稅率偏低有望受惠

2024/12/8 09:51
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（中央社記者曾仁凱台北8日電）全球最大的PVC（聚氯乙烯）進口國印度，10月底發布初步調查結果，擬對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收反傾銷稅。外界推測最快今年底、明年初實施，由於台灣業者稅率從每噸25美元起跳，在各競爭國家中相對偏低，華夏、大洋、台塑有望受惠。

根據外電報導，印度商工部今年3月受理印度PVC生產商及進口商陳情，指出印度國內和進口的PVC價格存在顯著差異，針對進口各方的傾銷幅度與預估損害幅度進行調查，初步結果10月30日出爐，預告擬對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收反傾銷稅。

其中以中國與美國稅率最高，中國的稅率介於每噸82美元至167美元，美國每噸104美元至339美元，日本每噸54美元至147美元，韓國為0至161美元，印尼每噸61美元至200美元，泰國每噸53美元至184美元。台灣則是每噸25美元至163美元，在主要競爭國家中，稅率相對偏低，有望受惠。

進一步了解，國內PVC業者華夏的稅率25%，為各國廠商中稅率第2低，僅次於韓國韓華的0稅率，可望成為受惠者。

對此，華夏總經理胡吉宏表示，印度是全球最大的PVC進口國家，去年進口量大約是280萬噸，今年前10月約250萬噸，而且印度經濟還在持續高速成長中，是非常重要的市場，華夏一定會好好把握住這個機會。

石化業者分析，這幾年大陸石化新增產能大量開出，供給過剩外溢到亞洲鄰國，印度胃納量大，成為重要出海口，但也衍生傾銷問題。印度10月30日公布反傾銷稅的初步調查結果後，表示會在30天內徵求各方意見，之後公布最終調查結果。業界推測，印度反傾銷稅最快可能今年12月或明年第1季上路。

不過，印度標準局先前也針對PVC等石化品推出新的BIS認證，要求PVC等產品必須符合新的品質管控令才能進口到印度，原訂8月26日實施，但已延後至12月24日，是否如期實施仍待觀察。此次反傾銷稅何時正式上路，同樣還有變數。（編輯：蘇志宗）1131208

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華夏嚴控稼動率 因應中國PVC產銷持續失衡
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