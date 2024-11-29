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台塑發行今年第2期無擔保公司債 總額62億元

2024/11/29 17:14
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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台塑今天公告，擬發行113年度第2期無擔保普通公司債，發行總額為新台幣62億元，每張面額100萬元，發行價格依面額十足發行，發行期有5年期和10年期，5年期固定年利率1.92%、10年期固定年利率2%。

台塑去年12月14日董事會，就決議發行國內無擔保普通公司債，當初設定發行總額不超過150億元，得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。

今年5月，台塑已發行113年度第1期公司債，總額84億元；今天公告發債為第2期，金額62億元。

台塑表示，此次發行無擔保普通公司債，取得資金將用於轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金等。

受大陸石化新增產能大量開出，造成市場供給過剩影響，台塑今年營運備受挑戰，今年前10月營收1654億元，年減1.3%；前3季稅後淨損15.07億元，比起去年同期獲利102.39億元，由盈轉虧，每股淨損0.24元。公司持續分散銷售據點，並提高差異化產品銷售比重，多管齊下穩住營運。（編輯：楊凱翔）1131129

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