本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
首頁 / 產經
台塑
新聞專題
台塑1/300
首頁 / 產經

台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產

2024/11/22 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北22日電）國際航空運輸協會（IATA）已設定目標，2030年要達成10%永續航空燃油（SAF）使用比例，2050年更要達到70%。永瑞實業串連台灣SAF自產供應鏈今天成軍，包括台塑化、泰山、漢來美食等上中下游廠商入列。

永瑞董事長林修安今天表示，航空業占全球碳排量將近5%，IATA已設下目標，規定逐步提高永續航空燃油的使用比例，帶動SAF需求起飛。以台灣為例，包括國內3大航空公司，以及國際航空飛到台灣來，估計到2030年，國內SAF年需求量約24萬噸，且逐步成長。

永瑞號召並串連泰山、漢來美食、頂呱呱炸雞等上游產源端，中游的台塑化等石化廠，以及下游的長榮航、華航等航空公司，組成台灣自產SAF供應鏈，今天正式成軍。

在分工上，永瑞回收食品廠或餐飲業者的廢食油用，精煉處理成SAF乾淨原料，再交由台塑化等煉油業者製成永續航空燃油，提供航空公司使用。

林修安透露，第1車由永瑞回收精煉後的廢食用油，已經運到台塑化雲林麥寮廠區，將由台塑化生產製成SAF。根據台塑化內部規劃，SAF產線預計明年第2季正式投產，初期年產能規模約5000噸，之後逐步放大到5萬噸。

林修安說，現在SAF對於原料來源非常嚴格，檢測指標甚至比食品油還要多，因為要確保原料是廢用油，必須提供產源履歷。永瑞耕耘廢食用油回收多年，有一套智能回收廢食油系統，目前1年產能約9萬噸，全部提供出口；未來隨著淨零減碳趨勢帶動SAF需求，上游原料奇貨可居，隨台灣SAF自產供應鏈成軍後，未來永瑞的廢食用油可以留在台灣自己用。（編輯：張良知）1131122

#台灣
#長榮航
#國際航空運輸協會
#台塑化
#泰山
#華航
#漢來美食
台塑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國救市效果待觀察 台塑3寶保守看第4季營收
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：