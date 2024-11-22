台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北22日電）國際航空運輸協會（IATA）已設定目標，2030年要達成10%永續航空燃油（SAF）使用比例，2050年更要達到70%。永瑞實業串連台灣SAF自產供應鏈今天成軍，包括台塑化、泰山、漢來美食等上中下游廠商入列。

永瑞董事長林修安今天表示，航空業占全球碳排量將近5%，IATA已設下目標，規定逐步提高永續航空燃油的使用比例，帶動SAF需求起飛。以台灣為例，包括國內3大航空公司，以及國際航空飛到台灣來，估計到2030年，國內SAF年需求量約24萬噸，且逐步成長。

永瑞號召並串連泰山、漢來美食、頂呱呱炸雞等上游產源端，中游的台塑化等石化廠，以及下游的長榮航、華航等航空公司，組成台灣自產SAF供應鏈，今天正式成軍。

在分工上，永瑞回收食品廠或餐飲業者的廢食油用，精煉處理成SAF乾淨原料，再交由台塑化等煉油業者製成永續航空燃油，提供航空公司使用。

林修安透露，第1車由永瑞回收精煉後的廢食用油，已經運到台塑化雲林麥寮廠區，將由台塑化生產製成SAF。根據台塑化內部規劃，SAF產線預計明年第2季正式投產，初期年產能規模約5000噸，之後逐步放大到5萬噸。

林修安說，現在SAF對於原料來源非常嚴格，檢測指標甚至比食品油還要多，因為要確保原料是廢用油，必須提供產源履歷。永瑞耕耘廢食用油回收多年，有一套智能回收廢食油系統，目前1年產能約9萬噸，全部提供出口；未來隨著淨零減碳趨勢帶動SAF需求，上游原料奇貨可居，隨台灣SAF自產供應鏈成軍後，未來永瑞的廢食用油可以留在台灣自己用。（編輯：張良知）1131122